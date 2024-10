Após Las Vegas, é a vez do Mr. Olympia Brasil

O Distrito Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana), em São Paulo (SP), recebe, entre os dias 18 e 20 de outubro, o Mr.Olympia Brasil Expo, o mais esperado campeonato de fisiculturismo e a maior feira de nutrição esportiva da América Latina.

Organizado pela Savaget Group, em parceria com a Musclecontest, o evento reúne atletas, entusiastas e profissionais da área, em três dias de disputas, de lançamentos de produtos e de talks. Não faltarão nas dependências do Anhembi, ídolos fitness e atletas distribuindo autógrafos ou tirando fotos com fãs. Mais: interessados em fisiculturismo e musculação poderão adquirir conhecimento sobre nutrição esportiva, treino de rendimento e estratégias de competição em palestras afins, comandadas por grandes especialistas.

Estarão em jogo no campeonato, 21 pro cards e vagas para a disputa do Mr. Olympia 2025, nos Estados Unidos. O clima é de festa, ainda no embalo da edição 2024 do evento americano, realizado no último final de semana, em Las Vegas.

Afinal, teve brasileiro comemorando o top 5 do Mr. Olympia 2024, que celebrou 60 edições, com destaque absoluto para as nossas atletas da wellness. Elas ocuparam os três primeiros lugares da disputa: Isa Nunes foi a vencedora, seguida por Francielle Mattos, que tentava o tetracampeonato, e por Eduarda Bezerra. Sem contar Giselle Machado, que ficou em quinto lugar. Das cinco melhores dessa categoria, apenas uma não era brasileira: a dominicana Elisa Alcantara (quarta colocada).

”O Brasil levou cerca de 50 competidores a Las Vegas, colocando nove deles no top 5 da competição. Brigou de igual para igual em todas as categorias, provando que o país é uma potência do fisiculturismo. Trata-se, sem dúvida, de uma das modalidades que mais crescem por aqui, inclusive entre os jovens”, diz Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group. “Agora é a nossa vez de receber os ídolos mundiais do esporte, no próximo final de semana. Esperamos cerca de 1.300 atletas”.

O Mr.Olympia Brasil Expo também abre espaço para a disputa em modalidades inusitadas: strongman, power bíceps, pillow fight, parajiu-jitsu e luta de braço. Essas competições refletem a diversidade do Mr. Olympia Brasil Expo e sua conexão com o crescimento global da cultura esportiva, que tem como objetivo desenvolver a aptidão física. Tudo impulsionado pelas redes sociais e pelos ídolos desse universo

Mr. Olympia Brasil Expo 2024

Data: 18,19 e 20 de outubro

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo (SP)

Horários: entre 10h e 20h (sexta e sábado), entre 10h e 18h (domingo)