Após incêndio no Shopping 25 Brás, moradores de prédio vizinho estão fora de casa

Os moradores de um prédio vizinho ao Shopping 25 Brás, que pegou fogo no final da madrugada desta quarta-feira (30), na região central de São Paulo, ficaram assustados quando o incêndio começou. Eles estão fora de casa, sem saber quando poderão retornar.

“O fogo e a confusão começaram às 6h. Ficamos muito assustados. Saiu todo mundo correndo”, disse Luciano Ferreira da Silva, 46, zelador do prédio de oito andares que tem uma das paredes encostada ao shopping.

Silva conta que, assim que o fogo começou, conseguiu avisar os moradores em um grupo de comunicação do prédio. “Todo mundo saiu imediatamente. Esvaziamos o prédio. Saímos todos com a roupa do corpo.”

“Quem vive nessa região sabe que a gente está sujeito a se deparar com esse tipo de situação. Já ocorreram vários incêndios aqui, então a gente já vive meio que atento a isso”, continuou.

O zelador contou que os moradores ficaram nas ruas do entorno acompanhando os trabalhos dos bombeiros e também da imprensa. Agora, estão na expectativa de que a situação se resolva para que possam voltar para suas casas.

“Um rapaz da Defesa Civil esteve conversando comigo aqui. Não chegou a me falar se vão liberar a nossa entrada no prédio hoje. Porém, pegou meu contato e falou que, assim que se estabelecer a situação, eles me chamam para que a gente possa entrar no prédio, abrir a porta de cada apartamento para que eles possam averiguar e ver se ocorreu algum dano no prédio ou não. Até o momento, não temos a certeza de que vamos poder voltar ao prédio hoje”, finalizou.

Após seis horas de fogo, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas que consumiam o Shopping 25 Brás.

Segundo o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o incêndio no prédio -que tem uma área de 18 mil metros quadrados- foi controlado por volta das 12h50. A corporação foi chamada às 6h30, mas as chamas se alastraram rapidamente e o teto desabou por volta das 8h.

“Está controlado o incêndio. Isso significa que não há mais risco de o fogo se propagar para os prédios vizinhos, mas ainda há muito fogo e muito material para queimar dentro do prédio”, afirmou o porta-voz.