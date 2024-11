Após incêndio no Brás, Tarcísio anuncia R$ 100 milhões em crédito para lojistas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta sexta-feira (1º) um crédito de R$ 100 milhões para os comerciantes afetados pelo incêndio do Shopping 25 Brás, na região central de São Paulo, na quarta (30).

Em entrevista a jornalistas, Tarcísio afirmou que o crédito será concedido para lojistas com CNPJ regular, ou seja, que não tenham pendência fiscal e possuam licença para operar, sejam eles do shopping que pegou fogo ou do entorno.

São oferecidas duas linhas de crédito, de capital de giro e de investimento.

Na primeira opção, os comerciantes podem obter até R$ 100 mil de crédito –começam a pagar depois de seis meses e têm prazo de 36 meses para quitar a dívida. Já na opção de investimento eles podem captar até R$ 300 mil e dão início à quitação em um ano, com prazo de 60 meses.

O crédito poderá ser contratado a partir de segunda-feira (4) por meio do Desenvolve SP, agência de fomento do Governo de São Paulo.

O incêndio destruiu o Shopping 25 Brás e levou mais de seis horas para ser controlado.

Uma rua no entorno ainda está bloqueada, mas, de acordo com o governador, a previsão é que a via seja liberada para o tráfego ainda nesta sexta. Fumaça e cheiro de queimado ainda permanecem no local.

Tarcísio afirma que havia preocupação em alocar os comerciantes rapidamente, uma vez que o período do fim de ano é o mais promissores em termos de vendas. Por isso, a Prefeitura de São Paulo deve alocá-los no shopping Feira da Madrugada, espaço administrado pelo Circuito de Compras.

Durante a entrevista, o governador elogiou atuação do Corpo de Bombeiros.

“No dia do incêndio, bombeiros chegaram ao local em 8 minutos. O padrão internacional é 10”, disse.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também fez elogios aos bombeiros. “Estamos melhores que padrões internacionais. Não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito e nenhuma pessoa com queimadura.”