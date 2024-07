Após hits com Anitta e Tropkillaz, ZAAC está de volta e em clima de romance com ANNA

Em clima de romance, ANNA chega com tudo em nova superprodução ao lado de ZAAC, reconhecidamente um dos maiores nomes do funk brasileiro. “Do Jeito Que Ela Gosta” está disponível nas plataformas de música. O single conta com a produção de Sucre, Zain (que já produziu músicas para Anitta) e colaboração de Rocha, guitarrista do ícone latino Ricky Martin.

Composta pela artista, ao lado de Daniel Haidar, estrela do musical “Elvis: A Musical Revolution” no Brasil, e pelo seu produtor musical e empresário Sucre, a faixa é uma representação de tudo que há de bom no groove brasileiro, com toda a sua alma e excelência, além de explorar aquela química de início de um belo amor.

“‘Do Jeito Que Ela Gosta’ é uma música que eu sou completamente apaixonada. Ela traduz esse fervor da paixão inicial de um relacionamento, além de ser uma música que te envolve do começo ao fim, e ‘do jeitinho que eu gosto’, com direito a uma boa mistura de tudo o que o Brasil e o mundo têm de melhor a respeito de groove. É impossível não dançar!”, pontua ANNA.

A escolha de ZAAC estava nos planos desde que a composição da faixa estava nos estágios iniciais. A cantora também rasga elogios ao impacto dele no cenário musical e descreve como uma conexão muito natural a parceria entre eles:

“Estávamos escrevendo essa música já pensando no ZAAC e, assim que ela foi finalizada, já sabia que tinha que ser ele. Gosto muito da sonoridade das músicas dele e tem um lugar até afetivo pra mim porque ouvi muito durante a minha adolescência. Nossa colaboração foi incrível, muito leve e criativa. Tudo fluiu com muita naturalidade e nos conectamos desde o primeiro momento. É muito bom poder somar a minha arte com um artista tão plural e potente como ele”, revelou.

O videoclipe – que também chega nesta sexta-feira (26) – ganhou uma megaprodução. A temática explora um casal que está em gangues rivais, mas que deixa o amor falar mais alto e abandona a rivalidade.

Para o segundo semestre, ANNA promete mais parcerias incríveis e outras novidades. “Ainda este ano, tenho alguns lançamentos com feats incríveis para dividir com vocês e também já estou produzindo meu show e, por enquanto, é tudo o que posso dizer. Em breve, tenho grandes e lindas atualizações”, finalizou.