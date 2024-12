Após furto em doceria, idosa repete crime em outro estabelecimento

Um novo incidente envolvendo furtos foi registrado em um posto de combustíveis na cidade de Praia Grande, São Paulo. As câmeras de segurança de uma loja de conveniência flagraram o momento em que uma idosa é vista levando a caixinha de Natal destinada aos funcionários do estabelecimento.

Após um primeiro furto ocorrido no último domingo (15) em uma doceria de São Vicente, onde a mesma mulher também teria subtraído uma caixinha semelhante, a idosa repetiu a ação no dia seguinte, desta vez em Praia Grande. O vídeo da ação criminosa foi compartilhado pela TV Tribuna, afiliada da Globo, e mostra a mulher colocando o dinheiro dentro de uma sacola enquanto distrai os atendentes.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem, a Polícia Civil está à procura da suspeita, que tem sido associada a pelo menos dois furtos na região. O primeiro caso aconteceu na Doceria Cássia, localizada no bairro Vila Margarida, onde a proprietária Rita de Cássia relatou que a mulher fez uma compra e aproveitou o momento em que a funcionária estava desatenta para levar a caixinha que continha um cartão de agradecimento aos clientes.

A proprietária informou que ninguém percebeu o furto imediatamente e que minutos após o ocorrido, uma amiga dela encontrou a caixinha com algumas moedas jogada na calçada de uma loja próxima. Rita relatou que ao revisar as imagens do sistema de monitoramento, ficou surpresa ao descobrir que a autora do crime era uma senhora: “Foi uma surpresa geral porque […] nunca imaginaríamos que seria uma senhora. É até cômico se não fosse trágico,” comentou.

Os funcionários da doceria estavam planejando usar o valor arrecadado na caixinha para diversas finalidades, incluindo a compra de fraldas por uma gestante do grupo. A frustração e indignação foram palpáveis entre os colaboradores, conforme relatou Rita, que possui o estabelecimento há duas décadas sem registrar incidentes semelhantes. Apesar da revolta, ela decidiu não registrar um boletim de ocorrência sobre o furto.

Rita alertou outros comerciantes sobre a necessidade de vigilância redobrada nesta época do ano, especialmente considerando que nunca se imaginaria que alguém com quase 70 anos poderia realizar tal ato. A busca pela idosa continua por parte das autoridades locais.