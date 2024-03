Após edição emocionante, Lollapalooza Brasil anuncia datas para 2025

É sob a emoção dos três dias com mais de 40 horas de música, experiências memoráveis, novas cenografias, infraestrutura ampliada e muita festa no Autódromo de Interlagos que a edição do Lollapalooza Brasil se despede dos seus fãs com um até breve. Isto porque o Lollapalooza Brasil 2025 já tem data definida, acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março. A primeira venda de ingressos será do Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento, e que será realizada a partir desta terça-feira, dia 26, com os menores valores desta edição.

O Lollapalooza Brasil 2024 foi especial, com diversos shows que ficarão para a história, como a estreia de blink-182 e SZA em solo nacional. Os 3 dias de festival no Autódromo de Interlagos foram marcados pela emoção e felicidade do público. Já de olho na próxima edição, o festival anuncia as datas de 2025 e a venda antecipada do Lolla Pass, ingresso valioso para os fãs fervorosos de Lolla.

Amanhã, 26/03 iniciará a primeira venda de ingressos, disponível para todo o público e com benefícios exclusivos. Estes serão os menores valores praticados para a edição de 2025, abaixo inclusive do valor de 2024. Além do desconto, os compradores ainda poderão usufruir de entrada prioritária nos dias de festival.

Nos próximos meses serão revelados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo outras informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento.

Early Bird: venda antecipada com garantia de melhor preço da edição e entrada prioritária nos dias de evento.

Nesta etapa os ingressos estarão disponíveis apenas na modalidade Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Confira abaixo os preços:

Inteira: R$1.840 válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida.

Meia-Entrada: R$ 920,00, é uma opção para: estudantes, adultos com 60 anos ou mais, PCD (Pessoas com Deficiência) e/ou PNE (Portadores de Necessidades Especiais), jovens de baixa renda e alguns cargos da educação da rede pública do Estado de São Paulo.

Entrada Social: R$ 1.012,00, válido para qualquer fã, mediante doação de R$ 40,00, que será destinada à organização não-governamental Ação da Cidadania para auxílio no combate à fome em todo o país.

Ticketmaster fará toda a operação de venda de ingressos

A Ticketmaster, parceira oficial do festival, será responsável por toda a operação de venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2025. A partir de amanhã, 26 de março, será possível garantir o Lolla Pass. As vendas estarão disponíveis no site oficial e na bilheteria física, na Tokio Marine Hall, sem taxa de serviço ou valor de entrega. O atendimento acontece na Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo (SP), de terça a sábado das 10h às 17h. A bilheteria não abre em feriados e emendas de feriado.