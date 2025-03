Após discussão, Zelensky agradece apoio de Trump e Estados Unidos

No contexto de uma visita diplomática à Casa Branca, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou a urgência de uma “paz justa e duradoura” para a Ucrânia. A declaração foi feita após uma reunião tensa com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última sexta-feira, 28.

Zelensky recorreu às redes sociais para manifestar sua gratidão ao apoio contínuo dos Estados Unidos, destacando a importância da cooperação entre as nações. “Obrigado, América, obrigado pelo seu apoio, obrigado por esta visita. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura, e estamos trabalhando exatamente para isso”, publicou o presidente.

A reunião no Salão Oval focou em um possível acordo que poderia ampliar a participação dos EUA na indústria mineral da Ucrânia. No entanto, as discussões rapidamente se tornaram acaloradas. O senador JD Vance levantou questões sobre a necessidade de engajamento diplomático para alcançar a paz e criticou o ex-presidente Joe Biden por sua abordagem.

Durante a troca de ideias, Zelensky questionou a familiaridade de Vance com a situação ucraniana, levando o senador a acusá-lo de falta de respeito. Neste momento, Trump interveio, acusando Zelensky de arriscar uma escalada do conflito com a Rússia e flertar com a possibilidade de uma terceira guerra mundial.

Trump expressou sua insatisfação em publicações na plataforma Truth Social, afirmando que não acreditava que Zelensky estava pronto para buscar a paz enquanto dependesse do apoio americano. “Eu não quero vantagem, eu quero PAZ. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu precioso Salão Oval”, escreveu o ex-presidente.

Como resultado da tensão gerada durante o encontro, uma coletiva de imprensa agendada para mais tarde foi cancelada e Zelensky deixou a Casa Branca antes do previsto. Não está claro se essa decisão foi tomada por ele ou se foi uma solicitação de Trump.

A situação reflete as complexas relações internacionais e os desafios enfrentados pela Ucrânia em meio ao conflito em curso com a Rússia. A busca por um entendimento pacífico continua sendo uma prioridade para Zelensky, que reiterou seu compromisso em trabalhar por soluções duradouras.