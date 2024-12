Após demitir Rodrigo Faro, Record renova com Ana Hickmann por tempo longo

Record assinou contrato de exclusividade com Ana por mais três anos. Em comunicado, a emissora destacou o “sucesso” da apresentadora como parte do elenco do Hoje em Dia, programa que é vice-líder isolado de audiência nas manhãs da TV brasileira.

Hickmann vai comandar o especial de fim de ano da emissora. A apresentadora estará à frente do concerto memorável do tenor italiano Andrea Bocelli, acompanhado por uma orquestra, coral e convidados especiais, no dia 30 de dezembro, às 22h30.

Renovação acontece em meio a rumores de que Ana deixaria a Record. Foi especulada na imprensa a suposta ida da apresentadora para a RedeTV! para comandar programa ao lado do noivo, Edu Guedes, seu ex-parceiro de Hoje em Dia. Ainda, a renovação do contrato também acontece dias depois de a emissora anunciar a saída de Rodrigo Faro de seu time de funcionários -o apresentador, que enfrentava baixa audiência de programa, ficou no canal por 16 anos.

Ana Hickmann completou 20 anos como contratada da Record em 2024. Além do matinal, ela já participou e apresentou diversas atrações como Tudo a Ver, Domingo Espetacular, O Jogador, Tudo é Possível, Programa da Tarde, entre outros programas e quadros da emissora.