Após curtirem Carnaval juntas, Lucy Alves e Indira Nascimento confirmam namoro

Lucy Alves e Indira Nascimento, mais novo casal saído das telas da Globo, curtiram Carnaval juntas e chamaram atenção dos convidados. As atrizes marcaram presença no camarote Folia Tropical, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira (13).

Indira, assim como Lucy, participou de “Travessia” e “Um Lugar ao Sol” (Globo). A assessoria de Lucy confirmou à Folha de S.Paulo a relação, e foi a primeira vez que as duas apareceram juntas em público, após o show da também cantora no mesmo camarote.

No último domingo (11) o casal assistiu aos desfiles do camarote Quem/O Globo, e posou para o fotógrafo. O registro foi compartilhado por Indira nas redes sociais.