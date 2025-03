Após caso de racismo, Palmeiras faz pedido à Conmebol com punições ao Cerro

No último dia 7, o Palmeiras protocolou um documento formal junto à Conmebol, solicitando a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. A decisão foi tomada após incidentes de racismo envolvendo torcedores paraguaios que ofenderam jogadores brasileiros durante uma partida.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, expressou sua indignação sobre o comportamento dos torcedores adversários e a necessidade de medidas severas. O pedido inclui não apenas a exclusão do clube paraguaio da competição, mas também a aplicação de uma multa de 400 mil dólares, devido à reincidência do Cerro Porteño em episódios semelhantes.

O documento de 14 páginas apresenta uma série de solicitações, entre as quais se destaca a imposição de punição preventiva ao Cerro Porteño, obrigando-o a jogar sem a presença de sua torcida nos demais confrontos da competição. O Palmeiras argumenta que os clubes são responsáveis pelas ações de seus torcedores, conforme estipulado no Código Disciplinar e no Código de Ética da Conmebol.

Os incidentes ocorreram durante o segundo tempo da partida, quando um torcedor foi flagrado imitando gestos racistas em direção ao jogador Figueiredo. Após o apito final, o atleta Luighi também foi alvo de ofensas raciais e denunciou a situação à arbitragem. A partida precisou ser interrompida por alguns minutos devido à gravidade dos acontecimentos.

Em uma emocionada declaração pós-jogo, Luighi expressou seu desespero diante da situação: “Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime.” O jogador enfatizou a importância da formação e aprendizado no ambiente esportivo e questionou as autoridades sobre as providências a serem tomadas frente aos atos discriminatórios.

Com este movimento, o Palmeiras busca não apenas justiça para seus atletas, mas também um posicionamento firme contra o racismo no esporte, reafirmando que ações desse tipo não devem ser toleradas em competições esportivas.