Após briga com Neymar, Luana Piovani elogia Vini Jr e diz que jogador é ‘verdadeiro ídolo’ do Brasil

Luana Piovani comparou Neymar e Vini Jr. em um vídeo no Instagram. Nos últimos dias, a atriz travou uma briga pública com o atacante após criticá-lo por um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro.

“Vini Junior é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions League. Quando você vê o Vini tomando porrada, não deve ser fácil você escutar aquelas pessoas falando absurdos”, disse ela, se referindo aos ataques racistas sofridos pelo atleta.

A atriz ainda falou que o jogador é a representação de disciplina e talento. “Ele segura a onda e entra em campo com dignidade e arrebenta.” Na tarde de sábado (1º), Vini fez um dos dois gols que garantiu ao Real Madrid a vitória na competição europeia e se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais da disputa.

“Ele levanta uma bandeira gigantesca que representa o nosso Brasil. Ele está lutando por nós e todos os nossos irmãos, além de ser um baita atleta e fazer a gente muito feliz como brasileiro. Maravilhoso”, completou.

Em certo momento, a atriz relembrou que, em 2010, Neymar afirmou nunca ter sofrido racismo “nem dentro nem fora do campo” e que não se considerava preto. “Mas depois disse que era [preto] porque provavelmente deve ter sido interessante para ele.”