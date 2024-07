Após ataque, nova pesquisa mostra que Trump abriu vantagem sobre Biden

Nova pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que o ex-presidente Donald Trump tem vantagem em relação ao presidente Joe Biden. O republicano possui 52% da preferência do eleitorado. Já o democrata, 47%.

Pesquisa CBS/YouGov entrevistou 2.247 pessoas. As sondagens foram feitas entre o terça (16) e quinta-feira (18), ou três dias após o atentado sofrido por Trump em comício na Pensilvânia.

Resultados revelam a maior vantagem até agora para Trump na pesquisa CBS/YouGov.

O instituto também levou em consideração se Kamala Harris fosse candidata no lugar de Biden. Neste cenário, os democratas também perderiam para os republicanos, embora o resultado fosse mais apertado. Trump teria 51% e Kamala, 48%.

Esse é o segundo levantamento após a tentativa de assassinato. Na primeira, realizada pela Ipsos a pedido da agência Reuters, o republicano mantém leve avanço com 43% das intenções de voto contra 41% do democrata. Ou seja, está dentro da margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa Ipsos foi feita entre domingo (14) e terça (16). Segundo a Reuters, apesar de ter provocado grande comoção nos EUA, a tentativa de assassinato de Donald Trump “não provocou mudanças no sentimento dos eleitores.” A pesquisa também revela que a maioria dos americanos está preocupada com a violência política que pode levar o país ao caos com atos extremistas após as eleições.