Após anos vivendo em áreas de risco, famílias recebem chaves de novos apartamentos em SP

No âmbito do Programa Mananciais, um novo marco foi alcançado com a entrega de chaves de apartamentos a 52 famílias que anteriormente residiam em áreas de risco nas proximidades da Represa Billings, localizada na Zona Sul de São Paulo. O evento ocorreu na terça-feira, 14, e foi conduzido pelo prefeito Ricardo Nunes, simbolizando uma importante conquista para essas famílias que estavam sob o auxílio aluguel.

Até o momento, o investimento na infraestrutura do Conjunto Habitacional Guaicuri soma R$ 28,2 milhões. O prefeito destacou que o programa de urbanização de favelas já beneficiou 35,9 mil famílias entre 2021 e novembro de 2024. “Estamos entregando um total de 1.090 unidades habitacionais. Hoje, essas 52 famílias saem da vulnerabilidade e recebem as chaves de seus novos lares, um passo significativo para a dignidade e segurança deles”, afirmou Nunes.

O Programa Mananciais é uma iniciativa ambiciosa que contempla investimentos anuais de R$ 1 bilhão, visando não apenas a habitação, mas também a proteção dos mananciais e a reurbanização das áreas adjacentes às represas Guarapiranga e Billings. Renata de Lima, uma das beneficiadas e mãe de duas crianças, expressou sua felicidade ao receber a chave de seu novo apartamento. “É uma grande vitória para mim e minha família. Agora teremos um lar seguro e saudável”, disse ela.

Até o presente momento, a Prefeitura já entregou um total de 1.616 unidades habitacionais somente nesta região, dentro do escopo do Programa Mananciais. Este projeto visa estabelecer um corredor verde ao longo do córrego Guaicuri, proporcionando não apenas moradia digna, mas também a regularização fundiária em várias áreas, além da criação de espaços públicos destinados ao lazer.

De acordo com a secretária executiva do Programa Mananciais, Maria Teresa Fedeli, as obras em andamento incluem a instalação de mais de 2 mil metros de rede de esgoto e água potável. “Estamos criando condições para que os moradores possam desfrutar de espaços públicos para caminhadas e atividades recreativas”, comentou Fedeli.

O Conjunto Guaicuri será composto por 1.090 unidades habitacionais organizadas em 22 condomínios. Até agora, quatro prédios foram entregues, somando 122 apartamentos. Outros quatro condomínios estão em construção, totalizando mais 162 unidades habitacionais. Os apartamentos variam entre dois dormitórios e têm áreas que vão de 45 m² a 49 m². Cada condomínio contará com diversas amenidades como salão de festas e áreas comuns para convivência.

Adicionalmente, o Conjunto Guaicuri contará com unidades comerciais e serviços essenciais como Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro Educacional Infantil (CEI), equipamentos comunitários e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) planejados para atender as necessidades da população local.

A construção foi realizada em conformidade com o zoneamento ZEIS-1 (Zonas Especiais de Interesse Social), permitindo que as obras sejam integradas à urbanização do bairro e promovendo a regularização fundiária das áreas ocupadas.

As melhorias previstas beneficiarão cerca de 3 mil famílias que vivem atualmente em regiões classificadas como R3 e R4, onde há riscos significativos à segurança. As obras também incluem a requalificação da margem esquerda do córrego Guaicuri, abrangendo uma extensão total de 1.950 metros – dos quais 684 metros já foram canalizados – além da implementação de áreas destinadas ao esporte e lazer.

Com essas iniciativas, espera-se não apenas melhorar as condições habitacionais dos moradores locais, mas também contribuir para um ambiente urbano mais sustentável e acessível para todos.