Após alertas do CGE de São Caetano, Forças de Segurança detêm dois homens procurados pela Justiça

Em menos de 48 horas, dois homens procurados pela Justiça foram capturados pelas Forças de Segurança, após receberem alertas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul.

O primeiro homem, 33 anos, foi capturado pela GCM (Guarda Civil Municipal), na quinta-feira (23/5), às 15h, no Bairro Fundação, por crime de violência doméstica; já o segundo, de 52 anos, foi detido pela PM (Polícia Militar), às 15h30, no Bairro Santo Antônio, por ter mandado de prisão temporária, expedido em janeiro de 2024, em Porto Feliz, interior paulista. Ambos os homens foram encaminhados à Delegacia Sede, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto, falou sobre os resultados positivos, principalmente na detenção de criminosos e procurados pela Justiça. “É um trabalho em conjunto, de todos os setores que compõem as Forças de Segurança, como GCM (Guarda Civil Municipal), as Polícias Militar e Civil, a Semob (Mobilidade Urbana), a Defesa Civil e a Saúde. Tudo isso, num processo que se torna menos complexo com o auxílio da tecnologia”, ressaltou Sallum.

CGE

Inaugurado em julho de 2020, o CGE de São Caetano tem demonstrado dia a dia o quão importante é a utilização da tecnologia em prol da Segurança.

“São mais de 400 câmeras do nosso sistema de videomonitoramento, integradas diretamente aos monitores do CGE, que contam com operadores altamente capacitados para decifrarem, passo a passo, todas as imagens que nos chegam, sejam de veículos, pedestres, situações de rotina e outras casualidades, que podem nos levar a criminosos. É a tecnologia do CGE à disposição da nossa Segurança, com o trabalho incessante das Polícias Militar e Civil”, finalizou o secretário de Governo, pasta que abrange o CGE, Jefferson Cirne da Costa.