Após alcançar Top 1 viral no Spotify, Henry Freitas lança álbum

Ganhando mais projeção a cada projeto, o cantor Henry Freitas disponibiliza seu novo álbum nas principais plataformas digitais. Antes mesmo do lançamento na íntegra, ele já colhe a repercussão positiva deste trabalho: a versão não oficial da música Tem Café já alcançou o Top 1 Viral do Spotify.

O repertório é composto por cinco canções inéditas: Matheus Fernandes faz uma participação mais do que especial em uma delas. O artista faz sucesso interpretando medleys – que é a junção de duas ou mais músicas em uma única faixa – compartilha sua empolgação pelo desempenho do projeto anterior, Terapia 1000%, que está próximo de atingir 25 milhões de visualizações no site Sua Música.

Recentemente, a desenvoltura e o talento de Henry foram elogiados pelo influenciador digital Álvaro, que possui, atualmente, mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. “Podem anotar: o Henry Freitas vai ser um dos maiores de 2024. Que show perfeito! Ele vai estourar tanto, mas tanto”, profetizou.

Sobre Henry Freitas

Aos 26 anos, Henry Freitas é reconhecido como um artista completo. Apaixonado por música, foi criado no interior da Paraíba e se destacou na região, musicalmente. Em 2017, ao lançar um álbum, que leva o seu nome, sua carreira se consolidou e não parou mais.

Entre seus principais sucessos, estão os hits Me Bloqueia, Fii de Rapariga, Eu Nem Lembro, Mantenha Distância e Me Evita Mais, que chegou a entrar para o Top 50 do Spotify Brasil. Somente nesta plataforma, ele já atingiu a marca de 3 milhões de ouvintes. No YouTube, seu canal conta com 200 mil inscritos.