Após adesão ao ProVeiculo Verde, Toyota inicia obras de segunda fábrica em Sorocaba

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta quinta-feira (31) da cerimônia de lançamento da pedra fundamental das obras da segunda fábrica da Toyota do Brasil em Sorocaba. A ampliação do parque industrial faz parte do pacote de investimentos de R$ 11 bilhões que a montadora japonesa anunciou no Brasil até 2030, incentivada pelo programa do Governo de São Paulo ProVeiculo Verde, que estimula o desenvolvimento de veículos menos poluentes por meio da liberação de créditos acumulados de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços).

“Desde o início deste mandato a gente vem conversando sobre a política industrial brasileira e aproveitamento de vocação e discutindo sobre a questão da descarbonização no Brasil. Sempre tivemos a percepção de que o primeiro primeiro passo que nós tínhamos que dar era na direção do híbrido”, afirmou o governador. “A Toyota apostou nesta vocação e foi pioneira. Calendarizamos a devolução do ICMS e outras empresas seguiram os mesmos passos”, completou.

O Governo de SP, por meio do Programa ProVeiculo Verde, programou a liberação de R$ 1 bilhão em créditos para a Toyota do Brasil, que, com a ampliação de sua planta, vai expandir também a produção de veículos e motores e apresentar dois novos modelos híbridos flex. O impacto na região é de 2 mil novos empregos diretos e 10 mil indiretos.

A nova fábrica terá uma área total de 160 mil m², com início das operações previsto para 2026. A operação da Toyota em Sorocaba será responsável pelo desenvolvimento de um novo veículo compacto híbrido flex, com produção confirmada a partir de 2025, além da fabricação de um modelo inédito que utiliza a mesma tecnologia e será desenvolvido especialmente para o Brasil.

Ações sustentáveis

As fábricas da Toyota em Sorocaba seguirão o conceito Ecofactory, que inclui tecnologias sustentáveis com foco na descarbonização e na redução do consumo de energia e água, além da diminuição do volume de resíduos. A etapa de pintura dos veículos será otimizada e não utilizará água na cabine, além de diminuir a emissão de CO2 em 20% com a substituição de solvente por tinta à base de água.

A planta também vai contar com fornecedores a apenas 1 km de distância, o que vai contribuir com as medidas sustentáveis. A proximidade otimiza o transporte e a logística, reduzindo a circulação de caminhões e o consumo de combustíveis, além de fortalecer o desenvolvimento local.