Após 52 anos como rainha da Dinamarca, Margrethe II passa o trono para o filho

Após a abdicação da rainha Margrethe II ao trono da Dinamarca, o seu filho primogênito, Frederick, 55, se tomou monarca do país neste domingo (14), em Copenhague. Uma multidão de dinamarqueses se reuniu em volta do Parlamento para acompanharem a cerimônia.

Após 52 anos como rainha, Margrethe II, 83, chocou os seus súditos ao anunciar na véspera de Ano-Novo a sua decisão de deixar a coroa. Ela se tornou a primeira monarca dinamarquesa em quase 900 anos a renunciar voluntariamente ao trono.

Não haverá coroação, mas a sucessão ocorreu no Parlamento nacional. Em sinal de popularidade no país, milhares de súditos viajaram para a capital para acompanhar a posse do rei Frederick 10º.

O novo rei e sua esposa Mary, 51, deixaram o Palácio Real e seguiram em um Rolls-Royce de 1958, já Margrethe II seguiu de carruagem para fazer seu último passeio como monarca pela capital.

Não foi esclarecido o motivo da rainha abdicar do trono, mas uma cirurgia que que ela fez nas costas durante o mês de fevereiro do ano passado pode ser um dos motivos de sua decisão.