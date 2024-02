Após 4 meses no Brasil, Neymar retoma tratamento no CT do Al Hilal

Neymar retomou o tratamento de seu joelho, nesta quarta-feira (14), no CT do Al Hilal.

O clube saudita compartilhou, em suas redes, imagens do atacante no Centro de Treinamento do clube.

Ele continua em tratamento devido à uma lesão no joelho. Nas imagens, Neymar aparece fazendo exercícios de perna.

Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. A lesão ocorreu em 17 de outubro, na derrota do Brasil para o Uruguai.

Em novembro, passou por uma cirurgia, em Belo Horizonte, que foi realizada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Alguns representantes do Al-Hilal vieram acompanhar o processo.

O atacante ficou cerca de quatro meses no Brasil, tratando sua lesão. Na segunda-feira (12), retornou a Arábia Saudita e foi recebido por alguns torcedores no aeroporto.

A previsão é que Neymar só volte aos gramados, em agosto. Ele disputou apenas cinco jogos com a camisa do Al Hilal e marcou um gol.