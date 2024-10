Após 23 anos, Bruno & Marrone voltam a fazer história em Uberlândia/MG

Bruno & Marrone em mais uma noite memorável! Ontem, 24 de outubro, no Castelli Eventos em Minas Gerais, aconteceu o registro audiovisual do projeto que revive a história musical da dupla. E como recontar esta trajetória sem passar por Uberlândia? Foi nesta cidade, há 23 anos, que os artistas gravaram o “Acústico ao vivo”, que os projetou em nível nacional. A noite ainda teve apresentação de nova parceria com Henrique & Diego.

Sem conter a emoção, Bruno foi às lágrimas ao subir no palco. “São 38 anos de carreira, uma vida dedicada à música e viver os processos do vinil ao streaming, e continuar agradando o público é, de fato, algo para comemorar”, comenta o cantor.

Foram sete canções inéditas somadas a releituras de faixas que estão no repertório do CD e DVD gravados há 23 anos. Além disso, Bruno & Marrone anunciaram a parceria com Henrique & Diego que passam a integrar o casting da WorldShow, empresa responsável pelo gerenciamento de carreira dos anfitriões e agora, dos donos do Hit “Suíte 14”. Aliás, a parceria rendeu mais um lindo momento com os quatro interpretando “Com você ” (Maurício Mello).

A noite também trouxe a nova geração, o filho de Bruno, Enzo Rabelo, foi responsável pelo show de abertura. Breno Ferreira, sobrinho de Marrone, comandou o palco para a troca de figurino da dupla.

“Bruno & Marrone revivem sua história” terá uma sequência de gravações, onde a dupla irá revisitar grandes sucessos com uma roupagem mais atual. Estrategicamente é uma forma de terem o catálogo de anos de carreira. Apertar o play e aproveitar o melhor de Bruno & Marrone já faz parte do cotidiano dos amantes da música sertaneja.