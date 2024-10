Após 173 dias de estiagem, forte chuva atinge BH e provoca alertas da Defesa Civil

Até as 8h desta sexta, deve chover cerca de 90 a 110 milímetros em um período de 24 horas na capital mineira. O volume fica próximo do total esperado para todo o mês de outubro (110 milímetros).

Na regional do Barreiro, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico forte até a próxima terça (15). O órgão recomenda atenção com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Na região, foram registrados 113,9 milímetros de chuva entre as 13h e 17h desta quinta.

Os primeiros registros de chuva na cidade vieram na noite de quarta (9) e foram registrados nas redes sociais por moradores que comemoram a ocorrência após uma longa estiagem.

No município, uma chuva de dois milímetros chegou a ser registrada no dia 21 de setembro em apenas uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para a contabilidade de dias sem chuva, porém, o órgão considera apenas as ocorrências na sua estação de referência, no bairro Santo Agostinho, explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.

Ela afirma que a chuva da última quarta é explicada por áreas de instabilidade que foram geradas pelo tempo quente e seco na atmosfera e pela umidade em médios níveis da atmosfera.

“A tendência para os próximos dias é de persistência dessas áreas de instabilidade. Na capital deve ter momentos de mormaço, abertura, mas com pancadas preferencialmente a partir da tarde. Nesta sexta (11), há condição de chuva em todo o estado”, diz a meteorologista.

A precipitação deve seguir até a próxima semana, com ocorrências no fim da tarde e à noite.

“Tudo indica que vai se estabelecer a transição entre a estação seca e a chuvosa a partir da segunda quinzena de outubro”, afirma Fernandes.

Ela também avisa que a população deve ficar atenta aos avisos que o Inmet lança diariamente em seu site. Já a Defesa Civil afirma que os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os alertas e recomendações do órgão ao enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. O serviço não tem custo.

As chuvas também ajudam no combate a incêndios em unidades de conservação no estado. No monumento estadual Serra da Moeda, na região metropolitana da capital mineira, os bombeiros disseram que a precipitação ajudou a eliminar os focos de fogo no local.