Após 12 anos, Diadema volta a celebrar o Carnaval

Após um período de 12 anos sem atividades culturais relacionadas ao Carnaval, a prefeitura de Diadema volta a celebrar a festa mais popular do Brasil. E a folia já tem data e hora marcadas. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo, a Praça da Moça vai receber o Carnaval 2024, sempre a partir das 16h.

“Retomar o Carnaval em Diadema era uma demanda que aparecia frequentemente nas conversas com a população e nas reivindicações do setor cultural da cidade, algo que já havia sido apresentado como um compromisso da gestão do prefeito Filippi e que está vocalizado no Plano Municipal de Cultura”, diz o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi.

Serão dois dias de folia com artistas locais e nomes consagrados. “A ideia é ocupar a praça, fazer valer nosso direito à cidade, e curtir o que há de mais legal no Carnaval, que é esse momento de alegria e confraternização, sem pagar ingresso nem comprar abadá. E fazer isso pensando também nas crianças, nos foliões que estão há muito tempo com o tamborim guardado, e no público em geral, que vai poder ver em Diadema mais um grande nome da música popular brasileira, um dos maiores artistas do Carnaval, que é o Alceu Valença”.

No sábado, a festa começa com as DJs Carlu e Lih Lima, e logo em seguida, o bloco Sainha de Chita, com um repertório especial para as crianças, seguido pelo bloco Ano Passado eu Morri, que homenageia Belchior em ritmo de Carnaval. Na sequência, apresentação do Baque Água Santa e um cortejo com alas de algumas das principais escolas de samba de Diadema, como Eldorado, Afoxé, Inamar e Serraria, aquecendo foliões e passistas para a chegada da Vai-Vai, a maior campeã do Carnaval de São Paulo, que encerra o primeiro dia de festividades.

No domingo, as DJs Carlu e Lih Lima novamente comandam as pick-ups e abrem a tarde com Batuque Abayomi, Bloco da Moça e banda Furiosa na Folia. A partir das 20h, show do cantor Alceu Valença e seu bloco Bicho Maluco Beleza.

Os organizadores pedem a doação de 1 kg de alimento não perecível, a ser destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Empreendedores da Economia Solidária e das escolas de samba da cidade vão comercializar alimentos e bebidas.

Não será permitida a entrada de latas de alumínio, garrafas de vidro, copos metálicos (inclusive Stanley), guarda-chuvas, objetos perfurocortantes ou qualquer outra coisa que seja identificada na revista e que possa representar risco aos presentes. Garrafas de plástico com água serão permitidas.

CARNAVAL 2024

Dias 3 e 4 de fevereiro

A partir das 16 horas



Sábado – Dia 3

DJ Carlu e DJ Lih Lima

Bloco Sainha de Chita (infantil)

Baque Água Santa

Bloco Ano Passado eu Morri

Escolas de Samba de Diadema

Escola de Samba Vai-Vai

Domingo – Dia 4

DJ Carlu e DJ Lih Lima

Batuque Abayomi

Bloco da Moça

Banda Furiosa na Folia

Alceu Valença