Apoio à Deportação de Imigrantes Ilegais Cresce nos EUA à Véspera da Posse de Trump

Na contagem regressiva para a posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para a próxima segunda-feira (20), a questão da deportação em massa de imigrantes ilegais se destaca como uma das principais promessas de sua campanha.

Recentemente, uma pesquisa realizada pelo The New York Times em parceria com o instituto Ipsos revelou que 55% dos americanos apoiam a deportação de todos os imigrantes que estão no país sem documentação. Em contrapartida, 42% se opõem à medida e 3% não souberam ou não responderam.

Quando o foco é direcionado aos imigrantes que ingressaram nos Estados Unidos nos últimos quatro anos, o apoio à deportação aumenta significativamente, alcançando 66%. Nesse caso, 33% se mostram contrários e 4% não têm uma opinião clara.

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 10 de janeiro e entrevistou 2.128 adultos, apresentando uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

De acordo com informações do The Wall Street Journal, uma operação de grande escala visando a deportação de imigrantes ilegais com histórico criminal está agendada para terça-feira (21). O apoio à deportação entre este grupo específico é ainda mais acentuado, com 87% dos entrevistados manifestando concordância com essa ação, enquanto apenas 10% são contrários.

Embora haja um respaldo considerável para a deportação de adultos que entraram ilegalmente no país, a maioria da população americana defende a manutenção da cidadania para crianças nascidas nos Estados Unidos de pais imigrantes, assim como para aqueles que foram trazidos ao país ilegalmente durante a infância.

A expectativa em relação ao governo Trump é alta; aproximadamente 80% dos entrevistados acreditam que o novo governo conduzirá a maior operação de deportação na história do país. Apenas 17% consideram essa possibilidade improvável e 3% não têm certeza.

Além disso, os cidadãos também acreditam que o novo governo irá aumentar as tarifas de importação sobre produtos provenientes da China e do México, uma proposta defendida por Trump como uma estratégia para reduzir a dependência americana em relação a produtos estrangeiros. A pesquisa indica que 81% dos americanos veem como provável um aumento nessas taxas, enquanto 15% acreditam que isso não ocorrerá e 4% não souberam opinar.