APM realiza em novembro encontro inédito para os prefeitos eleitos

Os prefeitos e prefeitas eleitos no último pleito já têm na agenda o seu primeiro compromisso público: participar do 1° Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo, promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM). O evento será realizado em dois dias (18 e 19 de novembro) em Campinas, no Instituto Agronômico de Campinas – IAC (Av. Barão de Itapura, 1.481 – Botafogo).

A iniciativa reunirá autoridades, especialistas, ministros e secretários de Estado com o objetivo de apoiar e fortalecer tecnicamente os novos prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de 27 de outubro.

Como explica o presidente da APM, Marcelo Barbieri, depois do processo eleitoral, começa outra fase tão importante quanto o pleito. “Os gestores eleitos pela população agora têm uma grande responsabilidade, que é atender às demandas apresentadas na campanha e implantar o Plano de Governo aprovado pelos eleitores. A APM tem mais de 75 anos de história ao lado dos municípios, por isso pensamos nesse evento para auxiliar os novos prefeitos, especialmente os que farão o primeiro mandato, nessa tarefa desafiadora”, afirma.

A programação de painéis e debates contempla o cenário que será encontrado pelos prefeitos eleitos e sua equipe, especialmente para apresentar resultados nos primeiros 100 dias de governo, uma meta acompanhada com bastante interesse pela população. “Pensamos nos diversos cenários que se apresentam para 2025, como a necessidade de modernização administrativa, gestão de tributos, nova lei de licitações e contabilidade pública, além dos temas prioritários de qualquer prefeito, como saúde e educação”, diz Barbieri, ex-prefeito de Araraquara por dois mandatos.

Os painéis serão realizados em dois dias, pela manhã e à tarde. No dia 18, serão abordados os seguintes temas: negociação de dívida ativa, saúde, modernização administrativa, contabilidade pública, Reforma Tributária e educação. Já o dia 19 contemplará assuntos como mudanças climáticas, cidades resilientes, mulheres municipalistas (em parceria com o Ministério Público de São Paulo), desburocratização, nova Lei de Licitações e um painel de encerramento com conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

Também haverá um pavilhão de exposições, com patrocinadores do evento oferecendo as mais modernas soluções em tecnologia e serviços para os gestores públicos.

Campinas foi escolhida por sua localização privilegiada, facilitando o deslocamento de autoridades vindas da Capital, Litoral e Interior. “Agradeço desde já o prefeito Dário Saadi pela acolhida imediata à nossa iniciativa. Junto com o Estado definimos o Instituto Agronômico de Campinas como sede também como reconhecimento ao papel fundamental da agricultura na economia de São Paulo. Faremos um grande evento, discutindo temas decisivos para o sucesso das novas gestões municipais”, completa Marcelo Barbieri.

As inscrições são gratuitas, mas limitadas e prioritárias para os prefeitos eleitos nos pleitos de 6 e 27 de outubro. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site https://apaulista.org.br/prefeitoseleitos.

Serviço

1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo

Realização: Associação Paulista de Municípios – APM

Correalização: União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP

Patrocínio Master: Caixa Econômica Federal e Governo Federal

Data: 18 e 19 de novembro de 2024

Horário: das 9h às 19h

Local: Instituto Agronômico de Campinas – IAC (Av. Barão de Itapura, 1.481 – Botafogo)

Programação e Inscrições gratuitas pelo site https://apaulista.org.br/prefeitoseleitos (inscrições limitadas e prioritárias para os prefeitos eleitos em 2024)