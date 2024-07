Aplicativo Poupatempo auxilia no agendamento de mamografias do programa Mulheres de Peito

A partir de agora, os agendamentos de mamografia do Programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo, poderão ser solicitados com a ajuda do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, que irá direcionar as ligações para o telefone 0800 da Central de Regulação de Oferta de Serviços.

Com poucos cliques, mulheres de 50 a 69 anos, que são o público-alvo da ação, poderão ligar gratuitamente via aplicativo do Poupatempo para o número 0800-7790000. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O procedimento é simples e fácil e poderá ser concluído em até oito minutos.

Criado em 2014, o Mulheres de Peito é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e tem por objetivo incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.