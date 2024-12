Aplicativo de prevenção de desastres supera 2 mil downloads

O aplicativo de Prevenção de Desastres, criado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), alcançou a marca significativa de mais de 2 mil downloads desde seu lançamento em maio deste ano. Até o momento, mais de 1,7 mil municípios brasileiros foram mapeados, apresentando áreas identificadas como de risco no aplicativo.

Este aplicativo inovador foi projetado para fornecer alertas sobre potenciais perigos, incluindo inundações, deslizamentos de terra e enxurradas, fenômenos que podem ameaçar a segurança da população. A ferramenta se destaca por sua capacidade de informar os usuários sobre as condições de risco em suas localidades.

A interface do aplicativo permite que o usuário acesse dados relevantes sobre sua localização ou selecione áreas específicas de interesse. Informações detalhadas estão disponíveis, incluindo a quantidade de edificações e o número de pessoas que residem em zonas consideradas de risco.

Adicionalmente, o aplicativo oferece um serviço interativo onde os usuários podem contribuir com informações sobre eventos perigosos. É possível relatar inundações ou deslizamentos que tenham sido testemunhados, através da adição de vídeos ou fotos, juntamente com uma descrição do incidente.

Até então disponível apenas para dispositivos Android, o aplicativo agora também pode ser acessado por usuários de iOS (Apple), ampliando assim seu alcance e utilidade para um maior número de pessoas.