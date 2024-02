Aplicativo da ViaMobilidade notifica passageiros sobre status operacional das linhas

A ViaMobilidade oferece uma ferramenta que visa trazer praticidade aos passageiros: um aplicativo que envia notificações sobre o status operacional de todas as linhas de trem e metrô da Região Metropolitana de São Paulo.

Para ativar a funcionalidade, o passageiro deve habilitar as notificações nas configurações do smartphone. Assim, passa a receber informações em tempo real sobre o status de cada linha, atualizadas por cada concessionária.

No caso das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a ViaMobilidade insere informações no sistema quando há alguma alteração operacional. Por exemplo, no caso de uma manutenção programada, o passageiro visualiza o trecho impactado e recebe uma notificação quando a operação é normalizada.

Além disso, o aplicativo permite fazer uma busca pelo nome de cada estação do sistema metroferroviário, independentemente da concessionária responsável. Ao encontrar, a ferramenta traz um mapa destacando as ruas próximas ao local de interesse.

O aplicativo traz ainda uma aba de atendimento, com contatos da central. O telefone 0800-770-7106 está disponível e, quando o passageiro clica, é direcionado à chamada automaticamente. O mesmo ocorre com o número do SMS Denúncia: (11) 91277-6323. Basta um clique e o aplicativo de envio de mensagens é acionado de forma automática, já com o número inserido, para trazer maior comodidade.

Há ainda uma aba que redireciona o passageiro ao Fale Conosco, um campo para o envio de dúvidas, elogios e reclamações. Para isso, basta preencher um formulário e enviar a mensagem.

Por fim, o aplicativo também traz notícias e as principais novidades sobre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Com poucos cliques na ferramenta, é possível visualizar tudo o que a ViaMobilidade está realizando para modernizar o sistema e garantir maior conforto e segurança aos passageiros, além de avisos operacionais e alterações em horários e intervalos.