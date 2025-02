Aplicativo criado na Fatec ajuda prefeitura de SP no combate à dengue

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Franco da Rocha é parceira da Prefeitura de Franco da Rocha no combate ao mosquito transmissor da dengue. Estudantes de Gestão da Tecnologia da Informação desenvolveram um aplicativo que facilita a tomada de decisões sobre ações preventivas.

“A prefeitura trabalha com recursos financeiros limitados. Com tecnologia e participação da comunidade podemos melhorar muito a eficiência dessas ações”, comentou o diretor da Fatec Franco da Rocha, Paulo Hélio Kanayama. “A parceria também proporciona a oportunidade de estudantes aplicarem na prática os conceitos aprendidos na Fatec,” completa.

Os alunos criaram um mapa com as ações usuais de combate ao mosquito transmissor, incluindo fumacê e comunicação porta a porta, por exemplo. Essas informações serão cruzadas com dados de contágio e internação, para identificar as ações mais efetivas e economicamente viáveis.

“Percebemos que alguns bairros recebiam a presença do fumacê duas vezes, enquanto outros não recebiam nenhuma vez por falta total de controle efetivo. Com a programação, estamos corrigindo esses erros e em breve passaremos a gerar resultados mensuráveis”, explica a coordenadora do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, Sílvia Maria Farani Costa.

Após entrevistas com profissionais da Secretaria de Saúde de Franco da Rocha, o próximo passo é produzir uma interface para uso da comunidade, ampliando, assim, o banco de dados disponível. Na sequência, o aplicativo será capaz de gerar dashboards cruzando informações de número de casos, bairros atendidos com cada serviço e demais ações necessárias para identificar focos do mosquito.

“Temos um trabalho que vai do segundo até o sexto semestre, passando por modelagem dos processos, das funcionalidades do sistema, desenvolvimento de protótipo funcional, integração do sistema com WhatsApp e CEP, e análise final de dados”, conta a professora.

O projeto será apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos estudantes Elaine de Sousa Moura Samasquini, Matheus Alves da Silva, Nathália de Camargo Souza, Thiago Epiphanio da Silva e Vitor de Melo Souza. Os benefícios, definitivamente, vão muito além da sala de aula.

“Este é um projeto de imensa importância social, já que as populações mais atingidas pela dengue em Franco da Rocha são sempre as mais vulneráveis, que vivem em áreas sem saneamento básico adequado. Reduzindo a contaminação, diminuímos hospitalizações e afastamentos, reduzimos prejuízos econômicos e humanos”, completa o diretor.