Apesar do verão, SC tem campos com geada e temperaturas baixas

A Serra de Santa Catarina amanheceu nesta sexta-feira (27) coberta por uma fina camada de gelo. A temperatura mínima foi registrada em São Joaquim, com 4,6°C às 6h. Os principais registros foram no Vale do Caminho da Neve, a 3 km do centro de São Joaquim. O verão se iniciou no hemisfério Sul em 21 de dezembro.

Os dados são do Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), por meio do Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina), que monitora o tempo no estado.

Segundo o professor Reinaldo Haas, da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), o que ocasiona essas temperaturas frias é um vórtice ciclônico de altos níveis, que está no litoral do Rio Grande do Sul e faz com que aconteçam geadas.

“É um fenômeno como se fosse uma baixa pressão que se estende em toda a atmosfera e que vai circulando. Não é incomum ter geadas em Santa Catarina, é incomum ter uma como essa que está acontecendo agora. Nós temos uma baixa pressão e um frio generalizado no interior do estado. É possível que tenhamos mais eventos de geada nos próximos dias”, explicou.

Além disso, afirma, a circulação do ar descendo a montanha retira a umidade, o que cria o céu claro.

Nesta quinta-feira, o Epagri publicou uma nota sobre o que detectaram as imagens de satélite às 10h16.

“As imagens de satélite mostram nuvens associadas a uma frente fria na altura do litoral norte de Santa Catarina e São Paulo, ligada a um ciclone extratropical entre o Uruguai e Rio Grande do Sul (nuvens em espiral). Em Santa Catarina, mais nuvens com chuva fraca e chuviscos entre a Grande Florianópolis e norte do estado, e tempo mais aberto em direção ao oeste e sul do estado”, diz nota assinada pela meteorologista Gilsânia Cruz.