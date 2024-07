AperiOpera um encontro entre música, história e cultura

O AperiOpera é um projeto cultural que tem como objetivo proporcionar ao público brasileiro uma experiência profunda e significativa da ópera. Criado com a intenção de desmistificar e tornar a ópera mais próxima, as apresentações proporcionam uma imersão completa na história, iniciando pela explicação da vida e costumes do autor, suas experiências, inspirações e desafios para compor os atos.

A experiência conta com uma apresentação de 75 minutos, conduzida por um narrador especializado que introduz o que será assistido, tornando a ópera mais simples, mais emotiva e mais próxima. Todas as inserções contam com recursos visuais, trazendo proximidade com a plateia, que consegue absorver de forma mais simples, criando o desejo de conhecer outras obras.

O projeto nasceu há pouco mais de um ano e já é um grande sucesso tanto entre os apreciadores quanto entre as mais importantes instituições culturais italianas e brasileiras. Seu conceito flexível permite sua aplicação em diferentes locais, desde parques até empresas, adaptando-se às necessidades e preferências do público. No entanto, sua singularidade é proporcionada com a presença do ator/narrador, que adiciona um componente humano essencial à experiência.

Para Kátia Prado, responsável do projeto no Brasil, o AperiOpera é uma forma inovadora que aproxima as pessoas da ópera, emociona e enriquece na interação com as narrações . “APERIOPERA existe na Itália há mais de 5 anos, as apresentações acontecem através da historia da ópera narrada. Nosso objetivo é educar e despertar o interesse pelo patrimônio histórico, artístico italiano “, explica a empreendedora.

“Nossa missão é ultrapassar as fronteiras de São Paulo e levar o AperiOpera para todo o Brasil, conscientizando o público sobre a beleza da ópera como patrimônio artístico e cultural da humanidade, que deve ser acessível a todos”, finaliza Cláudio Scaramella, idealizador do projeto.