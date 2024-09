“Apenas Fabio Palacio e Mario Bohm podem salvar São Caetano”, diz Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), declarou apoio à candidatura de Fabio Palacio (Podemos, 20) e de Mario Bohm (NOVO) à Prefeitura de São Caetano. “Tenho certeza que o Fabio e o Mario vão replicar aqui em São Caetano o modelo de sucesso de Minas”, disse.

Zema esteve em São Caetano para uma conversa com empresários da cidade. Um dos governadores com maiores índices de aprovação no Brasil, ele contou a trajetória de sua administração, que fez com que Minas deixasse de ser um Estado que afugentava empresas para ser, atualmente, um dos principais destinos de grandes empreendimentos econômicos.

“As empresas estavam fugindo de Minas Gerais até 2018 por uma série de motivos. Havia forte burocracia do Estado, levava-se anos para analisar um processo ambiental, anos para aprovar um regime especial tributário. Quando assumimos, a força-tarefa foi justamente para desburocratizar o Estado”, afirmou Zema, elogiando Fabio Palacio e Mario Bohm na sequência. “Fizemos um grande trabalho na atração de investimentos e sei que é justamente isso que o Fabio e o Mario vão fazer em São Caetano. Tenho certeza que estamos no caminho certo e também tenho certeza que, da próxima vez que eu vier para São Caetano, vou encontrá-los na Prefeitura”.

O concorrido evento contou com a participação de 200 pessoas, entre empresários e lideranças políticas. A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, e o presidente estadual do NOVO, dr. Ricardo Alves, também prestigiaram a atividade. O futuro de São Caetano e a necessidade de mudança na condução da política da cidade permearam os discursos e as conversas durante o almoço no tradicional Restaurante Vivano.

Fabio Palacio citou a letargia do atual governo em pensar novas políticas econômicas, sobretudo pelo fato de as finanças da cidade estarem balizadas em empresas que trabalham no ramo de combustível fóssil.

“A gente viu que, em Minas Gerais, foram várias administrações empurrando o debate sério com a barriga. É muito parecido com o que acontece hoje em São Caetano. A cidade tem um potencial enorme e se contenta com muito pouco. Temos aqui, com o Zema, a oportunidade de aprender como fazer diferente e melhor”, pontuou Fabio Palacio. “Eu tenho certeza que a gente pode fazer mais. São Caetano é uma cidade potente e, com a administração certa, podemos sim fazer São Caetano voltar a ser a cidade mais pujante do nosso Brasil”.

“Hoje é um dia especial para nossa cidade porque estamos aqui recebendo o governador Romeu Zema, que é referência na política hoje. Ele, com sua simplicidade, encantou o Brasil, mostrando que é possível fazer política de qualidade”, comentou Mario Bohm.