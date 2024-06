APAS recebe colar de honra ao mérito em solene presidida pela deputada Carla Morando

A coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, deputada estadual Carla Morando, condecorou, em Sessão Solene realizada no Plenário Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta sexta-feira (28), a Associação Paulista de Supermercados (Apas).

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento paulista. A homenagem é conferida a pessoas ou instituições que tenham contribuído para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado. “O setor supermercadista é, sem sombra de dúvidas, um relevante instrumento de desenvolvimento econômico do nosso estado. Em 2022, representou 7% do PIB [Produto Interno Bruto], com faturamento estimado de R$ 208 bilhões”, ressaltou a deputada Carla Morando, proponente da homenagem.

A parlamentar destacou o papel da Apas para a garantia do pleno abastecimento à população, o fomento dos investimentos em ramos diversificados da economia (agricultura, transporte, indústria) e a capacidade de geração de empregos do setor. “O setor é porta de entrada de muitos jovens ao mercado de trabalho. Dos 643 mil colaboradores diretos do setor de supermercados, quase 30% são jovens entre 16 e 24 anos de idade”, explicou Morando citando dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Divulgação

A importância do setor foi reforçada pelo prefeito Orlando Morando, marido da deputada Carla Morando, que destacou a relevante atuação da APAS no estado de São Paulo. “É um setor que merece. Uma entidade que também merece. Quero cumprimentar a Carla pela iniciativa. Tenho certeza que ela honrou a todos os supermercadistas do estado e acima de tudo a cada um dos trabalhadores que todos os dias fazem deste negócio uma grande locomotiva da economia”, concluiu.

Ao agradecer o reconhecimento ao ramo comercial que “trabalha diariamente para abastecer as famílias”, o presidente da Apas, Pedro Lopes, frisou que o Colar da Alesp incentiva e dá visibilidade para o desenvolvimento do setor. “Ser reconhecido por tão grande honraria só reforça o trabalho que a Apas vem fazendo ao longo desses 53 anos de existência, atuando com as melhores práticas para deixar o legado de um setor mais forte”, afirmou Lopes que também entregou uma placa de agradecimento à deputada em reconhecimento ao seu trabalho em prol do desenvolvimento do setor supermercadista.

O Governo do Estado enviou dois representantes para a solenidade: o subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar, Diogenes Kassaoka, e o diretor do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho. Também prestigiaram a sessão solene empresários do ramo de supermercados.