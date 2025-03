Apartamento onde morou Renato Russo em Ipanema está à venda por R$ 2,8 milhões

O icônico apartamento que pertenceu a Renato Russo, o célebre vocalista da banda Legião Urbana, está disponível para venda na Rua Nascimento Silva, localizada em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com uma área de 136 m² e três quartos, o imóvel está avaliado em R$ 2,8 milhões.

A rua não apenas é conhecida por ser o lar de Russo, mas também já abrigou outras personalidades renomadas como Tom Jobim e Zuzu Angel. O prédio que testemunhou a vida do artista conta com uma placa azul designando-o como “Patrimônio Cultural Carioca”, uma validação da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a importância histórica do local.

O apartamento, situado no segundo andar, é promovido pela imobiliária Joviano Imóveis como uma opção ideal para aqueles que buscam um lar espaçoso e bem posicionado na cidade. Além dos três quartos, o espaço conta com dois banheiros, duas salas, área de serviço e uma vaga para estacionamento.

Jefferson Joviano, corretor e proprietário da imobiliária responsável pela venda, revelou a reportagem que o imóvel tem atraído a atenção de muitos fãs do cantor. Segundo ele, alguns se disfarçam como possíveis compradores com o intuito de registrar a atmosfera do lugar onde nasceram diversas composições de Russo. “Muitos fãs e curiosos se passam por interessados na compra apenas para visitar e fotografar o apartamento. Uma vez, um fã começou a filmar e tirar fotos assim que entrou no prédio. Nossa imobiliária preza pela excelência no atendimento ao cliente, por isso filtramos os contatos para permitir visitas somente a clientes reais interessados na compra”, explicou Joviano.

Construído em 1968, o apartamento ainda conserva algumas relíquias ligadas ao artista, incluindo um sofá, um quadro que pertenceu a ele e um móvel onde armazenava seus discos durante sua residência no local entre 1990 e 1996. A fachada do edifício também é notável por ter ilustrado a capa do primeiro álbum solo de Renato, intitulado “Stonewall Celebration”, lançado em 1994.

Renato Russo nasceu no Rio de Janeiro em 1960 e viveu na Ilha do Governador até os sete anos. Posteriormente, passou dois anos nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil. Em 1973, mudou-se para Brasília, onde continuou a construir sua carreira musical.