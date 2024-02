Apartamento explode e pega fogo em Campinas

Houve uma explosão seguida de incêndio de grandes proporções, no sábado (24), em um apartamento em Botafogo, bairro de Campinas, no interior de São Paulo.

Quarenta e quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades de saúde, segundo a Defesa Civil do estado. Moradores que estavam em andares superiores tiveram que sair do prédio com ajuda de cordas.

A explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio. Peritos do município farão a análise técnica do edifício.

A suspeita é de que o apartamento atingido pelo fogo seja de um coronel reformado do Exército. Segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo na região, o homem guardava pólvora e cerca de 3.000 munições no local.