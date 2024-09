Apaixonados têm a oportunidade de dirigir Ferrari, Porsche e Camaro no Complexo Dream Car de São Roque

Não é preciso viajar à cidade italiana de Maranello para realizar o sonho de dirigir uma Ferrari. Muito menos ir a Stuttgart, na Alemanha, para andar num Porsche. Basta visitar o Complexo Dream Car de São Roque – distante apenas 60 km da capital paulista –, escolher o modelo e curtir o passeio. A Volta dos Sonhos é a mais nova iniciativa do maior polo do entretenimento do segmento automotivo no Brasil, também composto por museu com 165 veículos antigos, kartódromo de nível internacional, parque de diversões temático, shopping e heliponto. Além da Ferrari 360 Spider e do Porsche 718 Boxter, também está disponível um Chevrolet Camaro SS.

Os passeios ocorrem de terças a domingos, das 10 horas às 17h30. Depois de escolher o modelo dos sonhos, o motorista recebe um completo briefing sobre as características técnicas do veículo e também sobre o trajeto, que totaliza 10 km pelas belas paisagens da charmosa Estrada do Vinho, roteiro composto por mais de 50 atrações turísticas em São Roque. A experiência demora aproximadamente 25 minutos e o condutor deve sempre respeitar a velocidade máxima da estrada e as demais leis de trânsito. Quem não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode curtir essas desejadas máquinas na carona dos pilotos do Complexo Dream Car. A ação ocorre inclusive em dias de chuva, com as capotas fechadas e sem comprometer a segurança, pois os veículos contam com modernos sistemas de controle de tração e estabilidade. Os três esportivos não fazem parte do acervo do Dream Car Museum e foram adquiridos especialmente para locação aos aficionados.

As vendas dos passeios ocorrem na bilheteria local, mas reservas antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br. Para dirigir o Camaro, o motorista paga R$ 299,00, valor que no Porsche é de R$ 599,00 e, na Ferrari, R$ 999,00. Para andar na carona, o valor baixa para R$ 199,00 no Camaro, R$ 299,00 no Porsche e R$ 499,00 na Ferrari. Os passeios estão sujeitos à disponibilidade dos modelos.

VOLTA DOS SONHOS

Conheça os modelos disponíveis:

Ferrari 360 Spider ano 2004

Uma das opções mais desejadas da Volta dos Sonhos é a Ferrari 360 Spider ano 2004. Na cobiçada cor vermelho Ferrari, é equipada com um V8 3.6 que desenvolve 400 cv de potência a 8.500 rpm e 38 kgfm de torque a 4.750 rpm. Pelas quatro saídas do escape, ecoa o som grave e imponente de um autêntico motor Ferrari. O câmbio F1 de 6 velocidades proporciona muita emoção durante a pilotagem, mesmo no modo automático. O esportivo italiano acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,2 s e atinge 300 km/h de velocidade máxima.

Porsche 718 Boxter ano 2019

Os fãs da cultuada marca alemã podem optar por dirigir um 718 Boxter prata ano 2019. O modelo é equipado com um motor boxer 2.0 de 4 cilindros. Dotado de turbo e injeção direta de combustível, gera 300 cv a 6.500 rpm e 38,77 kgfm de torque a 2.150 rpm, acoplado ao câmbio PDK automático de dupla embreagem e 7 velocidades. O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 s e atinge 275 km/h de velocidade máxima.

Chevrolet Camaro SS ano 2012

O célebre muscle car norte-americano Chevrolet Camaro SS também está presente na frota da Volta dos Sonhos. Este exemplar ano 2012 é na cor amarela e traz duas faixas pretas no capô, homenageando o Bumblebee, astro da franquia Transformers. O imponente motor V8 6.2 aspirado gera 406 cv de potência a 5.900 rpm e 56,7 kgfm de torque a 4.600 rpm, atuando em conjunto com o câmbio automático de 6 marchas. A aceleração de 0 a 100 km/h é digna dos melhores esportivos do mundo: apenas 4,8 s. Já a velocidade máxima é limitada a 250 km/h.

SERVIÇO

O que: Volta dos Sonhos

Onde: Complexo Dream Car (Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo)

Horários: de terças a domingos, das 10 horas às 17h30

Valores: para dirigir o Camaro, o motorista paga R$ 299,00, valor que no Porsche é de R$ 599,00 e, na Ferrari, R$ 999,00. Para andar na carona, o valor é de R$ 199,00 no Camaro, R$ 299,00 no Porsche e R$ 499,00 na Ferrari

Reservas: os passeios podem ser contratados na bilheteria local, mas reservas antecipadas devem ser feitas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br