Apagão no Aeroporto de Congonhas

Na noite da última quinta-feira (26), o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo, enfrentou um apagão significativo devido a uma intensa chuva que atingiu a capital. Entre 22h e 23h, diversos passageiros relataram a falta de energia em várias áreas do terminal, incluindo as paradas de embarque e desembarque. A situação gerou preocupações, mas, segundo o painel de informações de voo, não houve cancelamentos ou atrasos nos voos programados.

Os impactos da queda de energia foram visíveis, especialmente nas esteiras de retirada de bagagens, que ficaram inoperantes. Para contornar a situação, funcionários das companhias aéreas realizaram a entrega manual das malas, chamando os proprietários pelo nome. Este episódio evidencia a importância da infraestrutura elétrica em um dos aeroportos mais movimentados do Brasil e levanta questões sobre a preparação para situações adversas.

A concessionária Enel reportou que mais de 34 mil unidades consumidoras estavam sem energia na noite do incidente, o que representa aproximadamente 0,5% dos mais de 5 milhões de clientes da região metropolitana. Além disso, o boletim divulgado às 23h30 indicava que mais de 53 mil clientes na Região Metropolitana também enfrentavam problemas com fornecimento elétrico. A energia começou a ser restabelecida no aeroporto após às 23h.

Os voos programados para a sexta-feira (27) têm previsão para iniciar às 6h. Esse evento ressalta não apenas os desafios enfrentados por passageiros e trabalhadores do aeroporto durante interrupções elétricas, mas também a necessidade de melhorias na infraestrutura elétrica para garantir maior segurança e conforto aos usuários.