Apagão em SP: Chuva deixa mais de 105 mil imóveis sem energia

A região metropolitana de São Paulo enfrentou um significativo apagão após a chegada de fortes chuvas às 16h20, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Mais de 105 mil imóveis ficaram sem energia elétrica, afetando drasticamente a rotina dos habitantes. Na capital, 64.967 residências foram atingidas, enquanto cidades da zona sul como Itapecerica da Serra, Cotia, Embu e outras também sofreram com a falta de energia.

Além dos transtornos diários causados pela ausência de eletricidade, houve relatos de incidentes mais graves, como o caso da funcionária pública Juliane Gouvêa. Presa em um elevador na Bela Vista, ela permaneceu por mais de uma hora entre os andares, aguardando resgate. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia, não conseguiu dar uma previsão precisa para a retomada do serviço, forçando o condomínio a buscar auxílio diretamente com a fabricante do elevador.

Esse episódio gerou grande insatisfação entre os moradores afetados. Nas redes sociais, muitos expressaram seu descontentamento com a concessionária. Frases irônicas emergiram, sugerindo que bastaria uma ameaça de chuva para que a energia fosse interrompida. Esse cenário evidencia não apenas os desafios climáticos enfrentados pela região metropolitana, mas também a fragilidade da infraestrutura elétrica em situações adversas.

Concluindo, a falta de energia após as chuvas intensas destacou a necessidade urgente de melhorias nos serviços prestados pelas concessionárias. A insatisfação popular e os relatos nas redes sociais sublinham a importância de uma resposta ágil e eficiente das empresas responsáveis pelo fornecimento de energia. É imperativo que soluções sejam implementadas para minimizar os impactos desses eventos climáticos recorrentes e garantir maior segurança e conforto aos moradores da região metropolitana de São Paulo.