Apagão em Cuba: Rede elétrica entra em colapso e milhões ficam sem energia

Na noite desta sexta-feira, 14 de outubro, a rede elétrica nacional de Cuba sofreu um colapso significativo, conforme informou o Ministério de Energia e Minas do país. O incidente provocou apagões generalizados que afetaram não apenas a capital Havana, mas também outras regiões da nação caribenha.

De acordo com as autoridades do Ministério, a falha ocorreu em uma subestação elétrica localizada na capital, por volta das 20h15 (horário local), resultando na interrupção do fornecimento de energia em grande parte da região oeste da ilha. Testemunhas relataram à Reuters que o horizonte da orla de Havana estava completamente às escuras, com exceção de alguns hotéis que operavam geradores a combustível para manter suas atividades.

Nas redes sociais, cidadãos das províncias tanto a leste quanto a oeste da capital compartilharam relatos indicando que amplas áreas do país, que abriga cerca de 10 milhões de habitantes, estavam sem eletricidade. Este evento se soma a uma série de apagões recorrentes que vêm afetando a população cubana desde o final do ano passado.

A situação dos serviços elétricos tem sido crítica, com interrupções frequentes e prolongadas tornando-se uma norma nos últimos meses. Essa crise energética ocorre em um contexto de grave escassez de alimentos, medicamentos e água potável, complicando ainda mais a vida dos cubanos. A combinação desses fatores tem levado muitos cidadãos a deixar a ilha em busca de melhores condições em outros países.