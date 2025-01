Apagão afeta mais de 170 mil moradores em São Bernardo do Campo e em SP

No final da tarde deste domingo (5), mais de 170 mil residentes da zona sul de São Paulo e de partes de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, enfrentaram uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com informações divulgadas pela Enel, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia na área, uma “ocorrência” em uma linha de transmissão foi identificada como a causa do apagão. O incidente foi registrado por volta das 16h, embora a empresa não tenha fornecido detalhes específicos sobre a natureza do problema.

Os bairros que sofreram maior impacto na capital paulista incluíram Grajaú, Rio Bonito e Cidade Dutra. Em São Bernardo do Campo, o bairro Riacho Grande foi o mais afetado pela falta de luz.

Até as 18h, aproximadamente 60% das residências afetadas já haviam tido o fornecimento de energia restabelecido. Equipes da Enel foram mobilizadas para solucionar a situação no local do incidente, enquanto manobras internas estavam sendo realizadas para garantir o retorno do abastecimento de energia aos consumidores.