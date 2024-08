Aos prantos, Bia do Brás comemora primeira novela

Beatriz Reis, a Bia do Brás, expressou nas redes sociais nesta sexta-feira (23) sua felicidade ao ser escalada para uma participação em “Família É Tudo” (Globo) . A ex-BBB disse que a conquista representa a realização de um sonho, já que fez muitas renúncias para conseguir formar-se como atriz, ainda antes de entrar no reality.

Bia apareceu no Instagram aos prantos, com o roteiro da novela das 19h da Globo em mãos. “Esse roteiro representa a luta com a minha família por muitos anos”, disse ela, relembrando os tempos em que, desde os seis anos de idade, falava para a mãe que queria ser atriz.

“Representa aquela Bia que vendeu as roupas na Feira do Rolo para pagar as aulas de teatro. Que os pais pararam de construir a casa e dormiram no chão durante anos porque acreditaram no sonho da filha”, relembrou ela, enquanto fotos e vídeos antigos, em que aparece atuando, passavam no vídeo.

A escalação de Bia aconteceu após a Globo ser proibida pela Justiça de escalar Gil do Vigor, ex-BBB sem registro de ator.

A atriz será a fofoqueira Selminha Veneno. Junto a ela, está o humorista Rafael Infante, conhecido por trabalhar no Porta dos Fundos e na série “Vai Que Cola”. Infante será Toni Linguinha. Eles vão infernizar a vida de Andrômeda (Ramille) e Chicão (Gabriel Godoy).