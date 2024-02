Aos 91 anos, Stenio Garcia refaz harmonização e celebra

Stenio Garcia, 91, refez a harmonização e compartilhou o resultado. Em uma rede social, o ator comemorou e contou que está super feliz.

Em um post no Instagram, as profissionais falaram da nova harmonização facial do ator. “Quase um ano depois e olha como ele está bem melhor. Olha que coisa mais linda. E o mais importante: o Stenio ficou muito feliz desde o começo. A harmônica nos primeiros dias pode ficar um pouco inchada”, disse a especialista.

Ela continuou e disse: “Mas quem acompanhou o Stenio pelo Instagram dele, viu que ele estava super bonito. Não dá para agradar todo mundo, mas ele está muito feliz“, disse a especialista. Em seguida, o ator respondeu: “Felicíssimo”.

Veja:

O ator já tinha feito uma harmonização facial em junho do ano passado. Oito meses após o procedimento, Stenio voltou para refazer a aplicação. O ator realizou procedimentos como aplicação de botox, preenchimento facial, uma estimulação de colágeno a laser e também corrigiu o “bigode chinês”.