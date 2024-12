Aos 91 anos, idosa se forma e inspira com sua história de superação e aprendizado

Iolanda Ribeiro Conti, residente em Guarulhos, São Paulo, surpreendeu a todos ao concluir sua formação no ensino médio aos 91 anos. Sua jornada educacional começou tardiamente, com o aprendizado da escrita do próprio nome apenas aos 85 anos, por meio do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Estadual Padre Conrado Sivila.

Em um evento marcante realizado no dia 11 de dezembro, Iolanda subiu ao palco da Universidade Guarulhos vestida com beca e salto alto, acompanhada por seus professores. O diploma que recebeu representou a realização de um sonho antigo, o desejo de completar seus estudos básicos.

“Eu sempre quis muito escrever meu nome. Não saber ler e escrever me incomodava profundamente. Contudo, nunca deixei de sonhar e consegui realizar isso. Para mim, querer é poder; mas é preciso esforço e fé em Deus. A idade não é um obstáculo para o aprendizado”, compartilhou Iolanda em entrevista ao g1.

Nascida em Piranguçu, Minas Gerais, Iolanda começou a trabalhar na roça aos 8 anos de idade e assumiu a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Vera Lúcia Ribeiro Conti, sua filha e fisioterapeuta, relembra que aos 11 anos Iolanda se mudou para São Paulo sob a promessa de estudar, mas acabou explorada e forçada a trabalhar.

Após casar-se e ter três filhos, Iolanda trabalhou em diversos setores, como padarias e lavanderias, sem conseguir finalizar seus estudos. No entanto, Vera sempre soube da vontade da mãe em aprender e decidiu matriculá-la em uma nova escola. Foi emocionante quando Iolanda conseguiu escrever seu nome pela primeira vez aos 85 anos.

Com apoio da filha, Iolanda se inscreveu novamente no EJA na Escola Estadual Padre Conrado Sivila. Vera conta que acompanhou a mãe nas aulas diariamente, mesmo abrindo mão de atendimentos noturnos como fisioterapeuta para garantir que Iolanda tivesse a melhor experiência possível. O esforço foi recompensado com a conclusão do ensino fundamental no ano passado e do ensino médio neste ano.

Iolanda elogia o período de aulas que teve: “Fiquei muito feliz. Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que me apoiaram muito. Nunca faltei às aulas, mesmo enfrentando chuva ou frio”. Ela também destaca que o aprendizado incluiu matemática e outras disciplinas que sempre despertaram seu interesse.

O dia da formatura foi um momento emocionante para todos os envolvidos. Vera expressou sua alegria ao ver a mãe concretizando um sonho tão significativo: “Chorei ao vê-la alcançando essa meta. Senti que nossa missão estava cumprida”.

Mas o desejo de Iolanda por aprendizado não termina aqui. Com planos de continuar seus estudos, ela almeja agora ingressar na faculdade e realizar o sonho de se tornar nutricionista. “Vou à faculdade! Se Deus quiser! Tenho certeza de que consigo”, afirmou Iolanda com determinação.

Vera reafirma seu compromisso em apoiar a mãe nessa nova fase: “Se necessário, estarei ao lado dela nas aulas. Ela merece essa oportunidade”.

A história inspiradora de Iolanda Ribeiro Conti serve como um lembrete poderoso sobre a importância da educação em qualquer fase da vida e mostra que nunca é tarde para realizar os sonhos.