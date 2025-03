Aos 91 anos, dona Iolanda inicia curso de Nutrição na UNG

Dona Iolanda Ribeiro Conti, de 91 anos, é a mais nova aluna do curso de Nutrição da Universidade Guarulhos (UNG). Seu primeiro dia de aula aconteceu na última quinta-feira (13), com uma recepção calorosa da equipe acadêmica, veteranos e calouros. Com muita simpatia, a futura nutricionista retribuiu ao carinho abraçando os novos colegas de classe.

No final de 2024, a estudante concluiu o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Secretaria Estadual de Educação, e participou da Formatura Solidária, promovida pelo Projeto Educare da UNG. Sua história emocionou a todos e ela ganhou uma bolsa de estudos que tanto desejava, também na Universidade Guarulhos, Instituição do Ser Educacional.

O exemplo da discente simboliza a força e a determinação da mulher, tornando-se uma inspiração especial no Mês da Mulher. Com entusiasmo e disposição, ela reforça a importância da educação em todas as idades. “Estudar é muito bom e não devemos ter medo disso”, afirmou.

Durante sua visita ao campus da UNG, dona Iolanda foi recepcionada pelo reitor Yuri Neiman, pelo diretor de Área Marcelo Rosa e pelos coordenadores de curso. “A história de vida da dona Iolanda é um exemplo para todos nós“, destacou o professor Yuri. Na ocasião, ela conheceu as salas de aula e os laboratórios que farão parte de sua rotina acadêmica nos próximos anos.

Emocionada com a oportunidade, dona Iolanda expressou sua gratidão. “Eu não esperava ganhar um presente tão grande e importante como este. Estou muito contente e agradeço a todos por me dar este prazer e alegria de estudar”, comentou. Que sua trajetória inspire muitas outras pessoas a acreditarem no poder da educação e na realização de seus sonhos. Nunca é tarde para aprender, sonhar e conquistar.