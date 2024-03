Aos 9 anos, estudante de escola municipal é campeã Paulista de Xadrez – Sub 10 Feminino

A estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Antônio D’Ávila, da DRE Guaianases,Yara Nayelle da Cruz Costa (9) é a mais nova campeã Paulista de Xadrez, na categoria sub 10 Feminino. O Campeonato Paulista de Menores – 2024, organizado pela Federação Paulista de Xadrez, que consagrou a enxadrista, aconteceu na capital neste último final de semana, dias 24 e 25 de março, no Clube Hebraica.

A estudante participa das aulas de Xadrez que acontecem na escola desde 2023 com o professor de Ensino Fundamental II e Médio – Educação Física Tadeu Marques Ferreira. Porém, ela teve o primeiro contato com o jogo em 2022, quando o professor Tadeu apresentou os jogos de tabuleiro para os estudantes e ela aprendeu os primeiros movimentos das peças na aula de Educação Física.

Este ano, Yara está aprimorando as técnicas do jogo duas vezes na semana durante as aulas da disciplina. Além disso, ela estuda em casa com as orientações feitas pelo professor e o auxílio do material pedagógico elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, o livro “Coleção Jogos de Tabuleiro: xadrez, volume 4”. E para completar o aprendizado, faz pesquisas em sites específicos de treinamento.

Tadeu conta que Yara é uma estudante que se destaca. É muito concentrada em suas atividades, termina o que é proposto de forma rápida e costuma elaborar seus pensamentos, hipóteses e conclusões a respeito do que é trabalhado de forma assertiva.

“Ela se adaptou muito bem à modalidade e gosta de jogar”, afirma professor. Ele se vê como um facilitador do processo de ensino aprendizagem e contribui para que os estudantes se apaixonem pelo jogo.

O grupo de estudantes da escola e Yara participam de campeonatos anuais organizados pela Prefeitura de São Paulo. Ainda em 2023, Yara também competiu no SP Open Escolar, organizado pelo Grande Mestre Internacional de Xadrez, Krikor Sevag Mekhitarian, no qual foi uma das finalistas, ficando em 3º lugar. Neste mesmo ano, eles participaram de uma simultânea de xadrez com o mestre Dirk Dagobert.