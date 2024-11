Aos 80 anos, Helena Alves brilha no Vôlei Master 2024

Helena Alves, aos 80 anos, é um exemplo vivo de vitalidade e dedicação ao esporte. A mais experiente atleta no Vôlei Master 2024, Helena não se deixa intimidar pela idade e mantém uma rotina impressionante dentro das quadras. Na última quinta-feira, 21 de novembro, ela participou de três jogos consecutivos pelo Alexandre Vôlei BH nas categorias 67+ e 70+, durante o maior evento nacional da categoria organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Demonstrando resistência notável, Helena permaneceu em quadra em todos os pontos, mesmo quando dois dos jogos foram decididos no tie-break.

Helena, a caçula de uma família de oito filhos, começou sua jornada esportiva influenciada por suas irmãs mais velhas que jogavam vôlei. Aos 14 anos, dividia seu tempo entre as aulas e o esporte, incentivada por seus pais, Raimundo e Maria Augusta. Após um hiato para se dedicar aos estudos e à carreira profissional, Helena retomou sua paixão pelas quadras após se aposentar e desde então não parou mais.

Sua presença nos eventos de vôlei é sempre cercada de admiração e carinho por parte dos fãs e colegas atletas. Com um sorriso constante e disposição contagiante, ela interage com todos ao seu redor. Helena participa anualmente do Campeonato Brasileiro 60+ pelo Clube Mackenzie e treina regularmente com o time do Alexandre. Embora tenha sido noiva três vezes, nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se inteiramente ao voleibol, sua grande paixão.

Sobre o segredo para sua longevidade no esporte, Helena atribui à disciplina: “Meu cotidiano sempre foi exigente. Três vezes por semana faço prevenção com fisioterapeuta e personal trainer. Nos outros dias, jogo recreativamente no Mackenzie e treino intensamente à noite com o Alexandre Vôlei. O esporte é essencial não só para o corpo, mas principalmente para a mente”, compartilha.

Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, Helena frequenta o Vôlei Master há muitos anos e não pretende parar tão cedo. Ela almeja chegar aos 100 anos mantendo sua saúde atual e continua inspirando os jovens da família a seguirem seus passos no esporte.

O Vôlei Master 2024 marca a 19ª edição do evento que retorna ao Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel em Saquarema. Organizado pela CBV, a competição reúne mais de 2000 atletas representando 14 estados brasileiros em 156 equipes indoor e competições de areia com participação de ícones do vôlei nacional como Fernanda Venturini e Karin Rodrigues.

A edição deste ano também servirá como classificatória para a Superliga Master 2025, destacando o compromisso da CBV em promover o vôlei entre veteranos. “O Vôlei Master celebra a paixão nacional pelo esporte e proporciona momentos inesquecíveis entre amigos e ídolos”, afirma Radamés Lattari, presidente da CBV. A competição selecionará 33 equipes para a Superliga Master nas categorias masculinas e femininas, ampliando as oportunidades para veteranos mostrarem seu talento em âmbito nacional.