Aos 75 anos, Ana Maria Braga fala sobre novo amor e quebra tabus

No último domingo (10), o Globoplay disponibilizou o mais recente episódio do programa “50 & Uns”, uma iniciativa de Angélica que se destaca por promover diálogos abertos e sem tabus. O formato traz uma abordagem inovadora ao explorar temas relevantes com convidados predominantemente masculinos, mas sempre reservando espaço para a participação especial de mulheres. Neste episódio, que abordou a temática da “vida”, Ana Maria Braga foi a convidada de honra, compartilhando sua perspectiva sobre como enfrenta o cotidiano.

Ana Maria Braga, que desde março de 2022 mantém um relacionamento com o jornalista Fábio Arruda, abordou com naturalidade sua vida amorosa aos 75 anos. “É curioso perceber como algumas pessoas se surpreendem ao me ver apaixonada nesta fase da vida. Sinto-me como se tivesse 20 anos, tanto no coração quanto no espírito”, revelou a apresentadora, destacando sua disposição jovial.

A longevidade e vitalidade de Ana Maria Braga são ainda mais notáveis considerando suas batalhas contra o câncer, doença que superou em quatro ocasiões, incluindo uma metástase em 2020, quando as probabilidades de cura eram escassas, entre 10% e 20%. “Enfrentar essa adversidade foi um dos maiores desafios da minha vida. Após superar aquele período crítico, compreendi que cada dia é uma dádiva. A vida mudou para mim desde então”, refletiu Ana Maria.

Durante o programa, Ana Maria também interagiu com os outros ilustres convidados do dia – Tony Ramos, Zeca Pagodinho e Gilberto Gil –, questionando-os sobre suas percepções acerca da juventude e os sonhos que ainda almejam realizar. Esta troca enriquecedora reforça o caráter inspirador do “50 & Uns”, que pode ser conferido na íntegra pelo Globoplay.