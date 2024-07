Aos 54 anos, Salgadinho faz mais de 6h de show recheado de sucessos do pagode 90

No último fim de semana, o Quintal do Espeto Interlagos, em São Paulo, foi palco de um dos eventos mais marcantes do ano: a 4ª edição da “Casa do Salgado – A FESTA”, idealizado pelo icônico cantor Salgadinho, dono dos hits: “Inaraí” e “Recado A Minha Amada”. Aos 54 anos de idade, Salgadinho surpreendeu o público com um show de mais de seis horas de duração, reforçando sua vitalidade e paixão pela música.

O evento reuniu aproximadamente 2.000 pessoas, que foram agraciadas com um repertório de grandes sucessos do pagode e do samba. A noite foi ainda mais especial com as participações de Billy SP, Grupo Entre Elas, Wilsinho Malícia, Pedro Mussum (neto do Mussum), Gizza e Juninho Originais do Samba, tornando o espetáculo uma verdadeira celebração da música brasileira.

“A ‘Casa do Salgado’ é um sonho realizado. Ver tantas pessoas reunidas cantando canções que ficaram conhecidas na minha voz e outras que escrevi, me enche de gratidão. Cada edição é uma festa com muita alegria!”, comemora Salgadinho.

A “Casa do Salgado” acontece uma vez por mês em São Paulo e já se prepara para viajar pelo Brasil, levando alegria e boa música a diferentes regiões. O evento se destaca por proporcionar um ambiente de pertencimento e clima familiar, com uma presença marcante da comunidade Preta e acolhimento de gêneros LGBTQIA+, promovendo inclusão e muito amor.

Salgadinho continua a conquistar corações e a fortalecer a comunidade através da música, celebrando a diversidade e a união em cada edição da “Casa do Salgado”. Este evento não é apenas um show, mas uma verdadeira festa de celebração cultural e comunitária, que promete deixar sua marca por onde passar.

O evento tem o patrocínio das marcas Cacildis, Pettit Sachet e Vinil Transfer.

Para mais informações, acesse: @casadosalgadoafesta