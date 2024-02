Aos 16 anos, Victor Manzini estreia na Turismo Nacional na próxima semana

Mais jovem piloto até agora inscrito na Turismo Nacional (TN), categoria multimarcas da Vicar Promoções Desportivas, o paulistano Victor Manzini estreará no automobilismo pilotando o Chevrolet New Onix #117 da equipe Manzini Competições na categoria B.

Paulistano de 16 anos de idade, ele começou a andar de kart em 2018, aos dez anos, e se iniciou em competições em 2019. Entre suas conquistas estão os títulos de campeão de 2023 da Copa São Paulo de Kart KGV na categoria Rotax DD2 e de vice-campeão de 2022 do Brasileiro de Kart categoria Rotax DD2.

Victor disputará o título da nova modalidade Overall da Turismo Nacional, composta por seis etapas no formato Sprint, com quatro corridas de 15 minutos e duas de 20 minutos, e por duas etapas no formato Endurance, com corrida de três horas mais uma volta, necessariamente dividindo o carro com pelo menos mais um piloto. O campeão da Overall classe A ganhará uma bolsa para andar na Stock Series – categoria de acesso à Stock Car Pro Series, a principal categoria do turismo brasileiro –, que ele pretende disputar em 2026.

“Nós planejamos minha carreira para se desenvolver em cinco anos no kart, dois anos na Turismo Nacional e dois anos na Stock Series, para chegar à Stock Car Pro em 2028”, descreve o piloto. Apaixonado por corridas de longa duração, ele tem a meta de, no futuro, correr no FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e no norte-americano IMSA.

Histórico – Victor vem de família ligada ao automobilismo. Em São Paulo, seu pai, Roberto Manzini, comanda a Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP), reconhecida como a principal escola de pilotagem esportiva e direção defensiva do Brasil. Assim, desde a infância, sempre assistiu às corridas da Stock Car e da Fórmula 1, e acompanhou o pai pelas pistas.

Estudante do segundo ano do segundo grau e dono das habilitações PGCB (Piloto Graduado de Competição B) e PGK (Piloto Graduado de Kart), ele divide seu tempo entre o colégio, o preparo físico, e o trabalho na RMCP, onde é instrutor estagiário de pilotagem esportiva e direção defensiva. Por hobby, joga vôlei e toca violão.

E gosta muito de games de corrida e automobilismo virtual. “Eu vejo que sempre adquiro experiência em traçado toda vez que vou para a pista, seja como instrutor, seja como piloto. E os games ajudam muito na hora de aprender pistas novas”, comenta o piloto.

Dupla – Nas provas de endurance, Victor Manzini, que correrá com patrocínio da Roberto Manzini Blindagens, dividirá o Chevrolet New Onix #117 com o piloto Renato Turelli, campeão brasileiro de kart e instrutor da RMCP, que será seu coach nesta temporada. A equipe Manzini Competições terá na TN também o New Onix #110, pilotado por Américo Lanzoni, com a companhia de Rafael Manzini nas provas de Endurance.

A temporada 2024 da Turismo Nacional começará na próxima semana, no Autódromo de Goiânia, com a primeira prova de Endurance antecedida por treinos extras na quinta-feira, 22 de fevereiro; treinos livres e classificação na sexta-feira, 23; e corrida no sábado, dia 24.

CALENDÁRIO DA TURISMO NACIONAL 2024

1ª etapa Endurance – 24/02 – Goiânia (GO)

1ª etapa Sprint – 14/04 – Interlagos (SP)

2ª etapa Sprint – 26/05 – Cascavel (PR)

3ª etapa Sprint – 21/07 – Goiânia (GO) ou alternativa

4ª etapa Sprint – 25/08 – Velocitta (SP)

2ª etapa Endurance – 14/09 – Rio Grande do Sul

5ª etapa Sprint – 20/10 – Rio Grande do Sul

6ª etapa Sprint – 01/12 – Brasília (DF)