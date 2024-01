Aos 15 anos, campeão brasileiro de kart disputa super prêmio da Stock Series em 2024

Atual campeã da Stock Series, a W2 Racing ProGP anunciou nesta quarta-feira (31) a chegada de Alfredo Ibiapina. Com apenas 15 anos, o piloto nascido em Curitiba e há cinco residente em Florianópolis traz no currículo vários títulos no kartismo, como o Campeonato Brasileiro na classe OK Júnior. Em 2024, Alfredinho, como é conhecido, entra no grid para ser um dos candidatos a buscar o superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões concedido ao campeão da Stock Series para subir para a Stock Car Pro em 2025.

Além da experiência de sete anos que traz do kartismo, Alfredinho Ibiapina teve a oportunidade de correr de monopostos. Em 2023, o paranaense fez sua estreia na Fórmula Delta, onde alcançou resultados importantes para um novato, como o top-4 na Copa Brasil, com direito a pole position e vitória. No mesmo ano, o piloto teve a oportunidade para trilhar um novo caminho no automobilismo e pavimentar o início do sonho de um dia estar no grid da Stock Car Pro Series.

Alfredinho foi um dos pilotos que participou dos testes promovidos pela Stock Series em dezembro do ano passado, em Interlagos, logo após a etapa derradeira que consagrou Zezinho Muggiati como o grande campeão de 2023 e que foi marcada pelo feito do paulista Enzo Bedani, que venceu na categoria com somente 15 anos representando a W2 ProGP.

Ibiapina, que vai acelerar o carro de numeral #8 em 2024, vibrou com a entrada no grid da categoria de acesso e pela oportunidade de fazer parte do universo da Stock Car Pro.

“Chego à Stock Series trazendo a melhor das expectativas. Fiz três sessões de testes ao longo de um dia inteiro de trabalho em Interlagos para conhecer o carro e a equipe e me adaptei muito bem. Estou feliz demais em me unir à W2 Racing ProGP, que no ano passado foi campeã com o Zezinho Muggiati, e também pela chance que vou ter de conviver com ídolos da Stock Car, muitos deles com mais tempo de automobilismo do que eu tenho de vida. Será uma experiência única. O objetivo é e sempre será brigar por pódios e vitórias a cada etapa. Vamos trabalhar muito por isso e para fazer o nosso melhor ao longo da temporada”, declarou.

Performance elogiada — Duda Pamplona e Serafin Jr., novos chefes de equipe de Alfredinho, destacaram o trabalho feito pelo adolescente durante os trabalhos em Interlagos, o que deixou as melhores impressões sobre o mais novo integrante do time sediado no Rio de Janeiro.

“Estamos bem contentes com a chegada do Alfredinho. É uma cara nova, gostamos do desafio de trabalhar com pilotos jovens, em todos os sentidos, e nos sentimos fazendo parte da formação dele, que tem uma história muito parecida com a minha, que vem do kart, passou por carro de fórmula e vem para o turismo. É sempre um perfil muito legal de trabalhar”, declarou Pamplona, vencedor de corrida na Stock Car.

“Ele andou muito bem nos testes, evoluiu, mostrou velocidade e não cometeu erros. Tenho certeza que será um ótimo ano, e estaremos ao lado dele nesse processo de aprendizado e também trabalhando para entregar o melhor equipamento para que ele possa conquistar os resultados que ele e a equipe almejam”, acrescentou um dos sócios da W2 Racing ProGP.

Serafin Jr. ressaltou o legado da equipe na formação de pilotos e se mostrou muito esperançoso no potencial do mais novo contratado pela equipe. “A W2 Racing ProGP se orgulha de fornecer talentos para a Stock Car Pro Series, como vai acontecer neste ano com o Zezinho Muggiati, que foi campeão conosco, e agora está ainda mais focada em trazer cada vez mais pilotos jovens com o intuito de criar uma base muito forte e sólida para a renovação do grid da Stock Pro. Esperamos que o Alfredinho siga o caminho do Enzo Bedani, que foi o piloto mais jovem a vencer uma corrida da Stock Series”.

A abertura da temporada 2024 da Stock Series está marcada para começar entre 19 e 21 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

W2 RACING PROGP

Sede: Rio de Janeiro

Chefes: Duda Pamplona e Serafin Jr.

Alfredinho Ibiapina

Idade: 15 anos

Nascimento: 18/04/2008

Naturalidade: Curitiba (PR)

Status: estreante na Stock Series

Número: 8

Principais títulos: campeão do Open Brasileiro de Kart, campeão do Brasileiro de Kart na classe OK Júnior, vice-campeão da Copa Brasil de Kart, vice-campeão Sul-Brasileiro nas categorias Cadete e Júnior Menor

Calendário Stock Series 2024

Etapa / Data / Local

1ª – 21/04 – Interlagos (SP)

2ª – 19/05 – Cascavel (PR)

3ª – 30/06 – Velocitta (SP)

4ª – 28/07 – Goiânia (GO)

5ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

6ª – 24/11 – Brasília (DF)

7ª – 15/12 – Interlagos (SP)