Aos 100 anos, Itaú repagina marca e contrata Madonna

Em comemoração aos seus 100 anos, o Itaú Unibanco reformulou a sua marca e contratou pesos-pesados como embaixadores. Madonna, Jorge Ben Jor, Ronaldo Nazário, Fernanda Montenegro, Ingrid Silva e Marta estrelam a campanha divulgada nesta quarta-feira (6) que anuncia a mudança desenvolvida em parceria com as agências Africa Creative e Galeria.

A ideia é ressaltar o legado e a longevidade do banco, com o mote ‘Feito de Futuro’. O tradicional logo do Itaú perdeu o azul e o amarelo. Agora o Itaú é escrito com o “i” minúsculo em branco em um fundo laranja, cujas arestas foram arredondadas. O resultado é um aspecto mais “clean” e moderno.

A mudança, porém, foi criticada nas redes pelo resultado se assemelhar ao logo do banco Inter.

“Estamos lançando a nossa nova marca. Sólida como uma pedra. Cheia de cores e curvas como o Brasil”, escreveu o banco em suas redes sociais.

Apesar de centenário, o Itaú quer reforçar sua imagem de digital, moderno e tecnológico. “Ser feito de futuro é ter capacidade de perpassar os tempos e permanecer relevante, se reinventando. Esse movimento é um convite para que todos se inspirem e valorizem o tempo, a longevidade e o legado que cada um constrói em suas vidas”, afirma Thaiza Akemi, superintendente de Marketing do Itaú.

Segundo o banco, as personalidades escolhidas são “pessoas cujas histórias perpassam gerações, tornando-se referência de vitalidade e perpetuidade, além de novos expoentes que começam sua trajetória e seu legado agora”.

RAIO-X | ITAÚ

Fundação: 1924, em Poços de Caldas (MG). Em 2008, o banco se juntou ao Unibanco.

Lucro líquido no 3º trimestre de 2023: R$ 9 bilhões

Agências e postos de atendimento bancário: 3.509

Funcionários: 97,5 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal