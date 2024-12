Ao lado de Rodrigo Faro, Vera Viel celebra fim de tratamento de radioterapia

Na última terça-feira, dia 24, Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, compartilhou um momento marcante em sua vida: a conclusão de sua terapia de radiação. A empresária, que completou 49 anos, esteve acompanhada pelo marido e suas filhas Helena (11), Maria (16) e Clara (19) durante essa celebração significativa.

Em uma emocionante postagem nas redes sociais, Vera expressou sua gratidão ao concluir as 33 sessões de radioterapia. “Hoje, na véspera do aniversário de Jesus, celebro um presente inestimável: a minha cura. Não poderia estar mais grata!” declarou ela na legenda da publicação.

A empresária também fez questão de reconhecer a força que encontrou em sua fé ao longo dessa desafiadora jornada. “Deus foi minha fortaleza em cada passo dessa caminhada repleta de obstáculos. Senti Sua presença em todos os momentos. Ter minha família ao meu lado foi essencial para a minha recuperação. Eles são meu alicerce, oferecendo amor, coragem e fé nos momentos mais difíceis,” ressaltou Vera.

Vera Viel finalizou seu relato com agradecimentos especiais ao Dr. Osmar e sua equipe, a quem ela se referiu como “verdadeiros anjos” durante todo o processo. Ela desejou um feliz Natal a todos e enfatizou que esse período deve ser um tempo de esperança, fé e renovação.

O diagnóstico que mudou a rotina da família ocorreu em outubro deste ano, quando Vera descobriu um tumor raro localizado em sua coxa. Após a identificação do nódulo, ela passou por uma cirurgia complexa no dia 11 do mesmo mês. O procedimento durou mais de oito horas, mas ocorreu sem complicações.

Desde então, Vera tem compartilhado detalhes sobre sua recuperação e os cuidados necessários após a cirurgia. Com o término das sessões de radioterapia, ela se prepara agora para um novo capítulo em sua vida, marcado pela gratidão e renovação.